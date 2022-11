Vision Gran Turismo, la prima Ferrari, sviluppata correre nei videogiochi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La casa di Maranello ha creato una vettura per Gran Turismo 7 che esibisce molti concetti interessanti per le auto reali. Presentata in occasione delle Finali mondiali di Gran Turismo svoltesi a Monte Carlo, sarà disponibile per tutti gli utenti di GT7 dal 23 dicembre.

La Ferrari Vision Gran Turismo, la prima concept car della Casa di Maranello dedicata esclusivamente al mondo del motorsport virtuale è una monoposto a ruote coperte caratterizzata da un design avveniristico. Lo stile si rifà alla tradizione del brand di Maranello nelle competizioni a partire dal numero 75 che spicca sulla fiancata. La presentazione della Ferrari Vision Gran Turismo conclude le celebrazioni per il settantacinquesimo anniversario della Ferrari: 75 anni fa, infatti, usciva dai celebri cancelli dello stabilimento di Maranello la prima vettura del Cavallino Rampante, la leggendaria 125 S.

Sarà esposta nel Museo Ferrari fino a marzo 2023

La Ferrari Vision Gran Turismo stata presentata alle finali mondiali di Gran Turismo svoltesi a Monte Carlo, sarà disponibile per tutti gli utenti di GT7 dal 23 dicembre. Sin da ora, tuttavia, i giocatori potranno partecipare a un quiz nel gioco e il vincitore di riceverà in regalo la Ferrari Vision Gran Turismo già il 15 dicembre, data in cui il modello proposto in scala 1:1 della prima vettura Ferrari per il mondo virtuale farà il debutto in pubblico nel Museo Ferrari di Maranello nell'area dedicata alle One-Off del Cavallino Rampante. La Vision Gran Turismo sarà in esposizione continuativa fino a marzo 2023.

E’ destinata ad emozionale le nuove generazioni

La Vision Gran Turismo è un passo di Ferrari nell'arena virtuale, destinata ad emozionare le nuove generazioni di appassionati di motorsport oltre che un manifesto del futuro immaginato dai designer e dagli ingegneri Ferrari, una fonte di ispirazione per tecnici, progettisti e piloti reali e virtuali di domani. Il design della Vision Gran Turismo è opera dal Centro Stile Ferrari diretto di Flavio Manzoni e si ispira alle Sport Prototipi Ferrari degli anni 60 e 70 e i successi in gare come la 24 Ore di Le Mans vinta 9 volte dalla Ferrari e la 24 Ore di Daytona, ma proiettandosi verso degli scenari futuri.

Riprende lo stile delle mitiche Ferrari 330 P3 e 512 S

Le linee possenti e futuristiche della Vision Gran Turismo le consentono di riprendere il Dna di Ferrari come le 330 P3 e 512 S, ma sono anche l’omaggio alla storia vincente del Cavallino Rampante nel mondo delle competizioni, nonché l'anticipazione delle evoluzioni future delle auto da corsa a ruote coperte. Il design è stato concepito partendo dall'idea di speedform dalle linee geometriche incisive, spigolose, ma delle superfici organiche. Una contrapposizione che ha per effetto che la plasticità d superfici esterne e interne che si legano al rigore delle linee, garantendo molta personalità.