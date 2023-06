Apple Vision Pro prova a rivoluzionare l’informatica e la realtà virtuale e (mista)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Keynote di apertura della Wwdc 2023, quello in cui soltanto dopo un’ora e venti si è parlato del visore, è tra i più interessanti dell’epoca Tim Cook. Forse il più interessante. Specie per il modo in cui è stato presentato. In molti hanno notato che non c’è una foto di Tim Cook con il visore. D’altronde, ha detto, «è il primo prodotto Apple che non guardi di fronte ma attraverso».

I video hanno mostrato piuttosto chiaramente l’idea alla base del Vision Pro e del sistema operativo Vision OS. Il «computing spaziale» è l’emersione di tutto quello che facciamo oggi su un display limitato a un ambiente molto più ampio e flessibile.

Le finestre di Safari ingrandibili a piacere sulle pareti del nostro salotto. I film visti in 4K mentre siamo sdraiati. Più possibilità di fruire dei contenuti in movimento. Come ha notato Carolina Milanesi, analista di Creative Strategies, «per Apple la realtà virtuale è una opportunità nel mondo business, oltre ovviamente alla possibilità di valorizzare gli investimenti in contenuti. Forse potrebbe svelarsi in questa forma quella tv che, nonostante le attese, non è mai arrivata».

Apple ha posto molta enfasi sulla realtà mista. Sì, hai indosso un visore ma se un’amica si avvicina vede i tuoi occhi e tu puoi parlarci. Sì, hai indosso un visore ma giochi con i tuoi figli.

Perché è probabilmente questo il punto più delicato. A oggi i visori hanno dimostrato capacità e interesse del pubblico per applicazioni business e per i videogiochi. Ma se l’ambizione è l’inizio di una nuova era, allora l’asticella si sposta e per essere un oggetto desiderabile la sua rappresentazione non deve generare un’idea distopica, che è proprio il contrario dell’utopia del computing spaziale. Qui si gioca la sfida di Apple. E non la si vince in mesi, ma anni.