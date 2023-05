Visione immersiva e intelligenza artificiale, ecco come cambia Google Maps

Ascolta la versione audio dell'articolo

La chiamano immersive vies, è stata lanciata l’anno scorso ma adesso atterra sulle mappe di Google degli smartphone iOS e Android. Immaginate di accedere a informazioni come traffico, meteo, qualità dell’aria, piste ciclabili e parcheggi nelle vicinanze in modo da simulare il proprio itinerario di viaggio. I motori di questa innovazione sono l’intelligenza artificiale per le previsioni, le mappe per la geolocalizzazione e i dati. Vuole dire in pratica potere pianificare il viaggio nei minimi dettagli navigando come un videogioco le strade sulla base per esempio delle previsioni meteo o del traffico. I video mostrati a Google I/0 la conferenza degli sviluppatori che si è tenuta settimana scorsa a Mountain View in California sono davvero impressionanti. Immersive View for Routes arriverà entro la fine dell’anno in 15 città e la buona notizia è che ci saranno anche due italiane (Firenze e Venezia).

L’altra novità che rende bene l’idea di come stiano cambiando le mappe con l’introduzione dell’Ai è 3D Tiles?

Questo nuovo prodotto di dati geografici offre un modello mesh 3D senza soluzione di continuità del mondo reale, strutturato con le nostre immagini ottiche RGB ad alta risoluzione e utilizza la stessa fonte di mappe 3D di Google Earth. Progettati appositamente per la visualizzazione su scala urbana da un isolato all'altro, puoi utilizzare i “riquadri” 3D fotorealistici per visualizzare oltre 2500 città in 49 paesi e creare esperienze di visualizzazione 3D direttamente nella tua app.

Perché è interessante? Costruire modelli 3D del mondo richiede molto lavoro e risorse. Richiede l'esecuzione di una campagna di acquisizione di immagini, settimane o mesi di elaborazione delle immagini e la costruzione di un modello 3D strutturato e infine l'hosting per supportare la tua esperienza di visualizzazione. Photorealistic 3D Tiles dovrebbe semplificare questo lavoro attaverso un dataset che ti dovrebbe consentire di renderizzare il video sovrapponendo accuratamente i tuoi dati o i dati di Google Maps Platform per personalizzare le tue visualizzazioni. I più interessati potrebbero essere gli sviluppatori di videogame che possono per esempio utilizzare 3D Tiles per sviluppare un modello del mondo reale per esperienze di realtà aumentata utilizzando strumenti come Geospatial Creator.