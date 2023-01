Visioni e ricordi di Pablo Picasso tra le vie della sua Málaga

L’ingresso del nuovo teatro Soho

In questa città di bei palazzotti ottocenteschi, churros e cioccolata, bar à tapas e vino dolce, una ruta picassiana segnalata da nuove targhe non può che cominciare dalla casa natale dell’artista. Una visita in realtà priva di particolare pathos, poiché di originale restano solo i quadri nel riallestito salottino, un calco di gesso trasformato in una Vergine Barocca e l’abito battesimale del piccolo Pablo. Nato nel 1988 come centro di documentazione, il museo ha acquisito nel tempo 800 opere grafiche, tra cui alcuni disegni preparatori delle Demoiselles d’Avignon, oltre a 35 ceramiche e 300 fotografie. In occasione dell’Anno Picassiano, ospiterà la mostra Las Etades de Pablo, che farà dialogare pezzi del museo con opere dell’autore provenienti da altre collezioni.

“Les Demoiselles d’Avignon” in versione arazzo al Museo Picasso di Malaga

Davanti alla casa è collocata la statua di bronzo di Francisco Lopez che ritrae Picasso seduto su una panchina, con un quaderno in mano. Poco lontano, in calle Granada, si trova la chiesa dove fu battezzato e l’asilo, il parvulario che lo vide niño. Il focus della ruta picassiana è però il Museo Picasso di calle S. Agustin, aperto nel 2003 con una cospicua donazione di Christine, moglie dello scomparso figlio Paul. In stile rinascimentale-mudéjar, quello che un tempo era Palazzo Buenavista raccoglie intorno al chiostro 12 sale con 233 opere realizzate dall’artista nell’arco di 80 anni, e con 200mila biglietti l’anno è il museo più visitato dell’Andalusia. «In 20 anni abbiamo mostrato più di 1550 opere - afferma il direttore José Lebrero - . L’allestimento cronologico pensato per tutto il corso di quest’anno parla più facilmente al grande pubblico, mostrando le continue metamorfosi del pittore»: gli anni di formazione, la rottura con i volumi e la prospettiva, il ritorno al classicismo, i passaggi dal Cubismo al Surrealismo, l’ossessione per il Minotauro, l’influenza delle donne-musa come Marie Thérèse Walter, Dora Maar, Jacqueline Roque. All’Anno Picassiano sono consacrate anche le mostre Picasso: materia y cuerpo, destinata poi al Guggenheim di Bilbao, ed El eco de Picasso. A dimostrare che la sua influenza sull’intera arte contemporanea non si spegne. Né la ricerca, nelle sue 20mila opere, del suo Sud.