Visioni di tessuti e di arte: una mostra a Como ricorda la creatività di Antonio Ratti

Damasco broccato, 1700-1705, Lione, Francia

La mostra si estende infine alla città, con l'opera di Hans Haacke installata sulla facciata del Teatro Sociale e davanti all'ex Chiesa di San Francesco (Spazio Culturale Antonio Ratti). Non c’era infatti solo il gusto per la bellezza, la qualità e la cultura dei tessuti, in Antonio Ratti, ma anche un acceso senso di partecipazione sociale, di desiderio di costruzione di comunità, che lo portò a offrire ai dipendenti dell’azienda anche concerti, spettacoli teatrali, corsi e dibattiti, in quella Palazzina dei Servizi Sociali, progetto di Tito Spini del 1958, che in orario lavorativo ospitava la mensa. La sede di Ratti è stata rinnovata poi nel 1999 su progetto di Luigi Caccia Dominioni. La stessa Fondazione è stata aperta al pubblico nel 1998.

Mario Garcia Torres, “Tiro di grazia con taglio alla Alighiero Boetti”, 2004

Ratti aveva fondato la sua azienda a soli 30 anni, dopo aver studiato all’istituto Paolo Carcano, tuttora fra le scuole d’eccellenza per la formazione nel settore e simbolo del distretto tessile comasco. È scomparso nel 2002, a 86 anni.

Quotata alla Borsa di Milano dal 1989, e parte del gruppo Marzotto dal 2010, secondo i dati finanziari diffusi lo scorso 12 novembre e relativi ai primi nove mesi del 2021, al 30 settembre il fatturato di Ratti Spa è risultato pari a 51,5 milioni di euro, in aumento del 3,3% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente. L’ultimo bilancio pre-Covid, quello relativo al 2019, si era chiuso a oltre 116 milioni di euro di fatturato, in aumento di oltre il 6% sull’anno precedente.



