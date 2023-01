Visita con cocktail e panorama

Anche se le regole sono ferree (è vietato masticare chewing gum, usare il monopattino e tenere la stessa auto più di 10 anni) e il clima può diventare afoso per l’umidità fino al 100% (la media annua è 83%), la qualità della vita è molto alta, con il verde pubblico che supera il 30% del territorio, lo shopping conveniente tra design locale e griffe internazionali, i luoghi di svago e di cultura. Si fanno kayak e sup sul fiume Kalang, fiancheggiato da una lunga pista ciclabile, e si visitano le splendide sale della La National Gallery, che ospita la più grande collezione d’arte moderna del Sudest asiatico, ed è la sede di Odette, uno dei tre ristoranti con tre stelle Michelin. Anche il bar Smoke & Mirrors sul rooftop è interessante, per la carta dei cocktail ispirati ad alcune delle opere esposte e per la vista sullo skyline di Marina Bay, e qui inevitabilmente ci scappa la foto ricordo.

