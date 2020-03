Visite mediche, familiari anziani, colf: ecco quando ci si può spostare e quando no da un Comune all’altro Dopo l’entrata in vigore degli ultimi provvedimenti restrittivi del Governo ecco cosa cambia per gli spostamenti in 12 domande e risposte di Marisa Marraffino

Coronavirus, divieto di spostamento dal comune in cui si è

4' di lettura

Dopo gli ultimi provvedimenti del Governo, ecco le prime risposte ai dubbi dei lettori sulla possibilità di spostarsi da un comune all’altro per visite mediche, esigenze di cura di un parente anziano o per svolgere attività lavorativa

1) Devo sottopormi a una visita medica in un altro Comune, posso spostarmi?

Sì, questo caso rientra tra i motivi di salute che consentono di spostarsi anche in un Comune diverso.

2) Devo prendermi cura di mia madre anziana che abita in un altro Comune e non ha la badante, posso farlo?

Sì, se si tratta di familiare non autosufficiente, perché rientra tra i motivi di assoluta urgenza e/o di salute, equiparati allo stato di necessità. Se invece il familiare è autosufficiente non è possibile spostarsi. Se però il familiare anziano (sopra i 65 anni) ha difficoltà a fare la spesa, non ci sono altri familiari più vicini e non riesco a trovare servizi online di consegna a domicilio o servizi di volontariato, in questo caso è possibile spostarsi. Trattandosi però di un caso che potrebbe essere difficile da dimostrare, si consiglia di avvisare la polizia locale, o le associazioni di volontariato, chiedendo espressamente se possono esserci soluzioni alternative.

3) Mia moglie si è recata per un intervento chirurgico in un ospedale fuori Comune, adesso può rientrare a casa?

Il passaggio ospedale residenza è consentito, ma se la moglie nel frattempo si è trasferita a casa dei genitori per farsi assistere e vuole ricongiungersi al marito l'ipotesi non rientra nei casi di assoluta urgenza.

4) Sono separato e mia moglie risiede in un altro comune posso vedere i miei figli?

Fino al dpcm di ieri (22 marzo) i giudici ritenevano che dovesse essere sempre garantito il diritto di visita dei figli (Tribunale di Milano, sezione IX, ordinanza 11/03/2020). L'ultimo decreto restringe le maglie degli spostamenti, ma la soluzione preferibile, alla luce di un equo bilanciamento dei diritti delle parti coinvolte, sembra essere quella di garantire comunque il diritto di visita dei figli. Oltre all'autocertificazione si consiglia di portare sempre con sé copia degli accordi di separazione e/o divorzio.