Visite solo in case disabitate, protestano gli agenti immobiliari

La richiesta di chiarimenti

La Consulta interassociativa invita il Governo a chiarire al più presto la questione suggerendo « di riferire la limitazione relativa alla visita presso le abitazioni ai casi in cui il professionista non dichiari al cliente di agire nel rispetto delle norme di sicurezza contenute nei vigenti provvedimenti in materia di contenimento dell'emergenza ».

“Non va sottovalutato - sottolineano i tre presidenti - il danno che gli stessi consumatori esclusi subirebbero nel non potere realizzare i propri programmi di vita ed economici, essendo obbligati a rinviarli immotivatamente”.

Cosa prevede il vademecum per le visite

Nel Vademecum stipulato dalle Associazioni rappresentative della categoria è precisato che, in caso di visita per acquisto o locazione, «se l'immobile è abitato/affittato, si inviterà il proprietario/conduttore, ove al medesimo sia possibile, a rimanere all'esterno dell'immobile (giardino, terrazzo/balcone ecc.) per il tempo necessario alla visita/sopralluogo».

Per approfondire:

● L'immobiliare chiede misure anti-Covid per combattere il crollo del fatturato