Visori 3D e monitor, il quartier generale degli antropologi tech La Tsw di Treviso aiuta le aziende a migliorare i propri prodotti attraverso lo studio delle emozioni dei clienti: dal battito cardiaco al movimento oculare di Giampaolo Colletti

Il team. In azienda lavorano fianco a fianco psicologi, sociologi, antropologi e designer

4' di lettura

Ripensare una piattaforma di home banking, costruendola insieme agli utenti per migliorarne la navigazione. Riprogettare gli spazi di un aeroporto, dall’area transiti al check-in e fino agli imbarchi, rendendo più coinvolgente l’attesa dei viaggiatori. Ristrutturare un e-commerce per ricreare un acquisto più immediato, più empatico, più semplificato. D’altronde siamo negli anni dell’esperenzialismo, contrapposti al materialismo: così ha messo nero su bianco la testata anglosassone Guardian, raccontando come oggi prodotti e servizi debbano essere veicolati soprattutto attraverso dinamiche di coinvolgimento.

Così dall’headquarter di Treviso una squadra di sessanta professionisti da ventidue anni prova a studiare le dinamiche di navigazione degli utenti, a migliorare le interfacce digitali, a semplificare e rendere uniche le esperienze di acquisto. Si tratta di veri e propri antropologi hi-tech che analizzano in laboratorio la migliore user experience. Uno studio quasi etnografico tra virtuale e reale. In fondo tutto questo significa mettersi nei panni, nella testa, negli occhi, addirittura nel cuore del cliente. Cercare di leggere le necessità, prevenire i bisogni ancora inespressi, tradurre attraverso strumenti tecnologicamente avanzati i suoi desideri. E su tutto mettersi in ascolto. «Siamo neuro-scienziati dell’esperienza, abbiamo deciso di migliorare la qualità della vita delle persone puntando sul miglioramento delle loro esperienze. I nostri laboratori sono luoghi aperti nei quali ci prendiamo cura dei clienti. Perché oggi non basta semplicemente navigare. Occorre farlo al meglio», racconta Christian Carniato, 47enne imprenditore trevigiano fondatore e ceo di Tsw, sposato con tre figli, geometra per formazione con un passato manageriale nel fashion. Vent’anni fa è stato folgorato da internet e dalle opportunità di un mondo connesso.

Così poco più che ventenne ha deciso di dedicarsi alla sua visione, studiando e mettendo in gioco credenze all’epoca incontrovertibili. «Ho provato a immaginare internet come un enorme mercato. La presenza online è la condizione per far incontrare domanda e offerta, persone e aziende. Oggi utenti e clienti non esistono più. Infatti parliamo di persone con la loro storia, i loro desideri, le loro necessità», precisa Carniato. Nel ‘97 nasce la sua TSW, società impegnata in analisi e ricerche per aiutare le aziende nella realizzazione di strategie di visibilità e di posizionamento digitale.

Un team ibrido con profili tecnici, quello messo in piedi da Carniato. Nella sua squadra lavorano fianco a fianco psicologi, sociologi, antropologi, designer. «Si tratta di professionisti in grado di cogliere le varie sfumature con competenze tecnologicamente avanzate e umanistiche. Perché fino a poco tempo fa si riusciva a leggere solo in superficie l’esperienza del cliente. Con la tecnologia rileviamo le emozioni e attraverso un approccio multidisciplinare ricaviamo il modello di ascolto. Perché tutto parte sempre dall’ascolto», dice Carniato.

Tsw ha chiuso lo scorso anno con un fatturato di 8,7 milioni di euro e il previsionale 2019 è del +15%. L’headquarter è Treviso, a dieci minuti a piedi dal centro storico. E poi c’è la sede milanese, con i laboratori esperienziali. È in viale Monza, nei locali del coworking Copernico.