Vista Hotel, i Passera fanno tappa in Puglia. E mirano al centro Italia

L’investimento, sostenuto interamente dalla famiglia, vale circa 20 milioni di euro, cifra che comprende l’acquisto dell’edificio e la ristrutturazione, ma che tiene conto anche dei rincari di materie prime e manodopera che hanno caratterizzato l’ultimo anno.

L’edificio, che aprirà entro il primo semestre 2025 con una quarantina di giorni di soft opening, si distribuisce su 5mila metri quadri e cinque livelli e si trova alle porte della città bianca nella piana degli ulivi.

L’intervento, realizzato dallo studio RMA Roberto Murgia Architetto, sarà minimo sugli esterni per mantenere intatta l’iconicità dell’edificio. All’interno i soffitti alti e le volte ricorderanno la storia, così come il chiostro interno che farà da hall per l’accoglienza degli ospiti. Una riqualificazione che ha come cardine la sostenibilità, tanto che Vista Ostuni punta al raggiungimento della certificazione Leed Gold, che impone un migliore utilizzo delle risorse e rispetto per l’ambiente, dalla progettazione di aree verdi agli interventi di efficientamento energetico e contenimento delle emissioni, fino ai sistemi per ridurre il consumo idrico.

Vista Ostuni avrà pertanto spazi aperti per 17mila mq, che riprenderanno elementi tipici del luogo, con muretti a secco a incorniciare l’area dedicata alla coltivazione degli orti, frutteto e uliveto, mentre più vicino all’edificio ci sarà un giardino, gemello del giardino pensile sulla terrazza affacciata sul celebre paese. A sottolineare la volontà di incidere positivamente sul territorio l’apertura tutto l’anno, per fare conoscere la zona anche in momenti diversi dall’estate. Piscina e Spa completano l’offerta.

«È un passo importante per l’azienda di famiglia – racconta Luigi Passera, figlio di Corrado e ceo di LarioHotels – e con questa apertura Vista diventa a tutti gli effetti un player nazionale nell’ospitalità di lusso. Con l’apertura il nostro gruppo supererà 30 milioni di fatturato, con un Ebidta al 35% (a oggi è oltre il 30%) e 200 dipendenti. Come stiamo vedendo a Como e Verona, il modello Vista funziona e cresce: portare il lusso dove ancora non c’è, con alberghi che superano il carattere stagionale e che lavorano su Adr (costo a camera per notte, ndr) paragonabili a città molto più blasonate e battute». Sottolinea Luigi che presto per Ostuni «la famiglia si doterà di un supporto bancario».