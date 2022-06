Vista Palazzo, Verona

Se avete già comprato il biglietto per l'Opera Festival all'Arena, ma non avete ancora prenotato la vostra suite, consigliamo questo cinque stelle lusso inaugurato l'8 maggio. Parte del gruppo LarioHotels, che opera nel settore dell'ospitalità da più di un secolo, Vista è nel centro di una delle città più romantiche d'Italia, a cinque minuti dal balcone di Giulietta e Romeo e da piazza delle Erbe. Ha 16 suite dallo stile eclettico con pezzi di design storico, arredi contemporanei di maestri artigiani, tessuti italiani e un terrazzo panoramico che arriva fino ai vigneti della Valpolicella, aperto anche a chi non è ospite per un aperitivo o un pranzo veloce a qualunque ora. Aperti al pubblico anche il ristorante Sottovoce, con menù italiano rivisitato, e la piccola cantina che rende omaggio a Verona come capitale internazionale del vino. È l'unico hotel in città con la piscina coperta e una spa suite per un bagno turco, una doccia emozionale, una sauna rilassante in privato.

