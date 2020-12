Visto di conformità e attestazioni tecniche: istruzioni per l'uso Ecco i passaggi necessari per non sbagliare e ottenere i bonus previsti per la ristrutturazione e i professionisti a cui rivolgersi di Radiocor

(FOTOGRAMMA)

Ecco i passaggi necessari per non sbagliare e ottenere i bonus previsti per la ristrutturazione e i professionisti a cui rivolgersi

4' di lettura

Per fruire del Superbonus e delle altre agevolazioni fiscali previste dal nostro ordinamento in sede di ristrutturazione edilizia c’è un elemento chiave da non sottovalutare. Anzi, esso rappresenta un architrave del processo per avere accesso alla detrazione delle spese sostenute: si tratta del rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e asseverazioni previste dall’art. 119 del decreto Rilancio, tutti passaggi che ovviamente comportano anche delle spese (che vedremo più avanti come trattare dal punto di vista fiscale).

In ogni caso, va ricordato, le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 % delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 % delle spese spettanti per gli interventi di due tipi. Ovvero il recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16bis del Tuir inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (il cosiddetto sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del decreto-legge n. 63/2013. E poi la riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013.

Loading...

Per questi interventi attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Visto di conformità e asseverazione tecnica: i dettagli

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le già menzionate detrazioni il contribuente deve acquisire anche due elementi chiave.

Il primo è il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF. Il secondo è la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.