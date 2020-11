Vistosa, sorprendente ma tradizionalista. Ecco Playstation 5. La prova Il 19 novembre arriva in Italia la nuova macchina da gioco di Sony insieme alla versione all digital. Ecco la nostra prova di Luca Tremolada

Dice fortissimamente videogiochi, parla dritto alla sua community di giocatori ma forse anche per questo rischia di essere l'ultima vera console della sua generazione. Playstation 5 che uscirà il 19 novembre raccoglie l'eredità ingombrante di Ps4 che ha venduto ben 120 milioni di unità. Dopo sette anni in cui è successo di tutto nel mercato dei videogiochi sceglie di giocare la sua partita nel campo che le è più congeniale, quella del gaming di alto livello. E dunque eccola la nuova Ps5, ci abbiamo giocato per una decina di giorni e vi diciamo cosa abbiamo capito di Sony e delle sue strategie.



Il videogioco nel controller

Il primo assaggio di nuova generazione è tutta nel controller. DualSense è una rivelazione. Il pad suona, ascolta e sembra posseduto. E' a tutto gli effetti un pezzo dell'esperienza di gioco. Gli ingegneri di Playstation sono riusciti a federare una serie di tecnologie sensoriali che avevamo già visto per esempio su Xbox One con gli Impulse Trigger o su Nintendo Switch con il Rumble Hd. La vibrazione all'interno del controller diventa un pezzo del gameplay. Difficile prevedere se gli sviluppatori paralizzati dall'incertezza della crisi economica saranno disposti a investire per progettare giochi in gradi di sfruttare tutto il potenziale di questa innovazione. Di certo è qualcosa che prima non c'era e che rende per la prima volta Playstation una console anche per i più piccoli.

Come appare

Vistosa e futurista, di certo il design è divisivo. Le foto le avete viste, fuori dalla scatola è ancora più grande di quello che vi aspettate. Qualcuno l'ha paragonata al nuovo terminal di un aeroporto cinese, chi a un dispositivo di realtà virtuale dell'era di Tron, chi ancora a un oggetto di arredo del videogioco di fantascienza Detroit Become Human. Questo per suggerire che non sarà un oggetto che passa inosservato nel vostro salotto di casa. Sembra nato per spiccare su tutto. Per un gamer è la console a comandare ed è giusto così. Per i non gamer sarà un incubo integrarlo nello stile della casa senza dare dell'occhio. All'opposto abbiamo una interfaccia grafica, minimal, precisa ed efficace. Quando l'accendi a darti il benvenuto prima il logo della tradizione poi una leggera pioggerellina dorata, le note lunghe da Playstation e un accesso alla libreria dei giochi e ai contenuti. La sensazione è piacevole, si va dritto al cuore dell'esperienza di una console che è il gioco. Sul controller DualSense della PS5 ora viene visualizzato qualcosa chiamato Control Center, che ha lo scopo di far emergere immediatamente le opzioni più comuni e importanti. Da quel bottone si gestiscono dalle cuffie agli amici, tutto quello che serve per giocare e interagire con la propria community di giocatori. Tutto fatto molto bene, si vede che è stato pensato per giocatori.

La user experience di Ps5

L'unboxing, il buco e la vite

Anche l'unboxing di Ps5 è una esperienza divisiva. Non è come scartare un iPhone, dove tutto dalla scatola all’imballaggio sembra studiato a tavolino. Il punto di caduta però ce l'hai quando ti ritrovi con una vite in mano per fissare la basetta alla console. Nel mondo dell'elettronica di consumo capita piuttosto di rado di dovere montare dei prodotti con delle viti. Ecco diciamo che nel caso di Playstation la prima sensazione è che designer, ingegneri e sviluppatori non si siano parlati moltissimo.

Come è fatta dentro.

Playstation 5 è quattro volte più potente di Ps4. Non si scalda e non emette un gemito neppure rigiocando a The Last of Us 2, l'unico titolo che ha trasformato la mia Ps4 Pro in un motore diesel da comodino. Il segreto però è l'architettura, la memoria SSd che permette tempi di caricamento più veloci e la tecnologia Ray tracing che è il Sacro Graal degli sviluppatori di videogame. Gli effetti sono spettacolari. Ne parleremo più diffusamente nella recensione del titolo di Spider-Man Miles Morales ma qui ci limitiamo ad anticipare che osservare attraversare a Natale New York sotto la neve è una esperienza davvero notevole. Quanto al disco rigido, la tecnologia NVMe, la stessa di Xbox Series X, dimezza i tempi di caricamento. E anche giochi pesantini diventano esperienze finalmente più snelle e meno time-consuming. Manca l'uscita audio ottica. Qundi se hai un auricolare che supporta Usb, fai una rapida ricerca su Google per assicurarti che sia ufficialmente supportato.