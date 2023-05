Vita da astronauta con Samantha Cristoforetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stata la prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea a capo della Stazione spaziale internazionale, con all’attivo oltre 300 giorni di missione in orbita. Samantha Cristoforetti sarà ospite del Festival dell’Economia di Trento, in collegamento, il 26 maggio alle 14, come protagonista dell’incontro dedicato a «Il lavoro che mi aspetto» parte della sezione dedicata al Festival dei giovani presso la Filarmonica. L’atronauta interverrà anche sul tema «Dalla terra alla luna: il programma Artemis e la base lunare», una delle missioni più importanti dei prossimi anni alla quale l’Italia sta partecipando con Thales Alenia Space Italia come capofila, accanto ad altre industrie italiane, e fornitore per l’Esa, tra le altre cose, del modulo abitativo per il Lunar Gateway.