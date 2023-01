Vita dura in condominio: spese contestate, parcheggio selvaggio e rumori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Li chiamano corsi di de-escalation e negli ultimi tempi è tutto un gran proliferare. Conseguenza dell'aggressività imperante che le restrizioni Covid ci hanno lasciato addosso, sostiene non a torto qualcuno. La de-escalation è una delle tecniche che permettono di affrontare una emergenza conflittuale con l'interlocutore creando un contesto idoneo al dialogo e alla risoluzione. Nei condomìni italiani, dove dai primi mesi del diffondersi della pandemia si è persa la voglia di cantare, la de-escalation sarebbe salutare. Lo dimostrano le tante liti che approdano in Tribunale e finiscono in Cassazione per motivi futili soprattutto.

Le spese per il distacco dal riscaldamento comune

L'abuso dell'utilizzo del bene comune, i rumori, gli odori molesti, le infiltrazioni restano i temi principe in un momento economico in cui le spese e la loro sostenibilità sono in molti casi il vero problema. E qui entriamo in tema costi energetici. Sono in aumento le richieste di distacco dall'impianto centralizzato condominiale e molte originano liti. L'articolo 1118 ultimo comma del Codice civile stabilisce che il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Non è necessario un consenso assembleare ma il condomino è tenuto a dimostrare all'assemblea che il distacco sia legittimo, mediante la produzione di una perizia. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Roma 17980/2022 del 4 dicembre 2022 (pubblicata il 6 dicembre) che ha condannato un condomino distaccatosi dall'impianto termico centralizzato a provvedere a sue spese al riallaccio, consentendo all'impresa incaricata dal condominio di installare nuovamente le termovalvole e i contabilizzatori nel suo appartamento.

L’auto parcheggiata per dispetto

Quanto all'uso dei beni comuni c’è anche il parcheggio tra gli argomenti sensibili, lì dove il condominio disponga di aree predisposte alla sosta. Quante volte ci ha infastidito quel condomino che sistematicamente ostruisce una delle vie d'accesso? Chiamare il carro attrezzi spesso è l'unica soluzione, ma chi paga? Il regolamento condominiale non può prevedere la rimozione dei veicoli, di condòmini o di terzi, parcheggiati in modo non corretto, a spese del trasgressore a titolo di sanzione, per contrasto con l’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile (Cassazione, sezione seconda, 820/2014).

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto lecita la rimozione di veicoli o ciclomotori parcheggiati su aree condominiali anche in violazione di norme del regolamento di condomini. Non si configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in virtù del principio dell’autotutela possessoria (Cassazione, 196/2007). Ma le spese per la rimozione e la custodia altrove del veicolo - tutt’altro che trascurabili - devono essere anticipate dal soggetto che ha chiesto la rimozione, il quale potrà poi rivalersi sul trasgressore solo agendo in giudizio per il risarcimento dei danni e rischiando, in ogni caso, di dover affrontare un processo penale per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.