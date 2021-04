Vita di Filippo, il «picconatore» fedele della Corona britannica

4' di lettura

Nel 1947, poco dopo il matrimonio di sua figlia Elisabetta con Filippo Mountbatten, un lontano parente degli Windsor ma di uno sconosciuto ramo greco della corona, l’allora Re d’Inghilterra Giorgio VI porta il freschissimo genero a una battuta di caccia: «Sai perché ti ho nominato Duca di Edimburgo? Per seguire Lei” gli dice e il Lei stava per la futura sovrana. «È Lei il tuo lavoro». Vera o no, la battuta che compare nella prima puntata della serie tv «The Crown», telefilm cult in tutto il mondo venerato dai fan come una biografia della corona britannica più attendibile della Storia stessa, racchiude l’essenza della vita del Principe Filippo, spentosi il 9 Aprile del 2021. Un’intera esistenza, più di 70 anni, trascorsa al fianco della sovrana più longeva della storia d’Inghilterra, un vero servitore della Corona. Gaffeur seriale, ricordato più per le sue intemperanze e le battute non consone al cerimoniale, Filippo lascia un grande segno sulla storia della monarchia, iniziata nel lontano 1066 con il Re normanno Guglielmo il Conquistatore, molto più del folklore che i titoli dei tabloid gli hanno riservato nel corso del tempo.

Arabeschi del calendario

Il destino ama sempre prendersi beffe delle vicende degli uomini. La scomparsa di Filippo di Edimburgo cade a circa dieci giorni dal compleanno della Regina, che il 21 Aprile, lo stesso giorno del Natale di Roma, compirà 95 anni, ma sarà un anniversario tristissimo. In realtà Elisabetta non festeggia mai, perchè ha una sua celebrazione ufficiale a giugno (Trooping the Colour) che cade a giugno. E proprio a giugno, è nato Filippo che avrebbe compiuto 100 anni, un traguardo che invece non festeggerà.

Sebbene il titolo scozzese di Duca di Edimburgo e una certa rudezza di carattere, tratto in comune con gli highlander, Filippo aveva sangue mediterraneo. Era nato a Corfù il 10 giugno del 1921: la madre Alice di Battemberg, era una principessa in esilio in Grecia dove fondò un ordine di suore, ma la famiglia vantava una lontana discendenza dalla Regina Vittoria, bis-bisnonna della stessa Elisabetta.

Nessuno sa se il padre della futura regina Elisabetta, il balbuziente Re che ha ispirato un film che vinse l’Oscar, abbia davvero pronunciato quella frase sul ruolo di Filippo, ma anche non fosse vera, è del tutto verisimile: racchiude in poche efficaci battute l’intera vita del principe consorte della Regina d’Inghilterra. Totale abnegazione alla causa della Corona, anche se costellata da numerose scappatelle coniugali, un impegno pubblico costante e indefesso a fianco della più amata, longeva e potente sovrana che la corona britannica abbia mai conosciuto: se i 69 anni di regno incoronano Elisabetta come la prima nella storia della monarchia fino (avendo battuto pure la Regina Vittoria), anche Filippo ha avuto un suo record: è il consorte che più a lungo ha vissuto a fianco del monarca. Ben 74 anni, 17 in più di Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, la moglie del Re Giorgio III, il sovrano pazzo reso celebre da un famoso film degli Anni ’90.

Con il principe Filippo si chiude un'era per la corona britannica

La salute e i complotti

Da molto tempo Filippo era malato e voci sulla sua morte giravano da tempo, tanto da alimentare voci complottiste di un decesso tenuto nascosto ai sudditi causa Covid: l’ultima apparizione pubblica è stata una foto dal castello di Windsor, accanto alla Regina, scattata l’anno scorso, quasi per fugare le voci maligne. Era un’anomalia perché Filippo ha passato gli ultimi anni li ha vissuti separato da Elisabetta, nella tenuta di campagna di Sandringham, dove pare che potesse ricevere le persone solo per pochi minuti al giorno. Si era ritirato dalla vita pubblica nel 2017, ma due anni dopo aveva causato un incidente d’auto ribaltandosi nella sua amata Range Rover, che guidava di persona nonostante l’età. Da lì in poi era scomparso alla vista, se non per i frequenti ricoveri in ospedale in elicottero. Di recente era stato ricoverato per l’ennesima volta a causa di un generico “malore” che però poi aveva richiesto un intervento chirurgico e una degenza lunghissima che aveva fatto temere il peggio. Un segnale che la fine fosse vicina era stata la visita, irrituale, che il figlio Carlo, futuro erede al trono, aveva fatto al padre, con cui ha avuto un pessimo rapporto fino al disprezzo, in ospedale. I fotografi avevano ritratto il Principe di Galles all’uscita con il volto segnato dalle lacrime. Più che una visita, è stato l'ultimo saluto.