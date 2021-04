Vitale Barberis Canonico, più tessuti e più innovativi per superare la crisi del formale

La pandemia ha cambiato il vostro approccio alla comunicazione B2C attraverso i social?

Come tutti abbiamo anche noi ampliato la nostra comunicazione digitale. Già da due anni abbiamo i nostri canali social anche in Cina, un mercato molto importante, e l’anno scorso abbiamo adottato il Mini Program di WeChat, che dà la possibilità di visualizzare il nostro prodotto anche al cliente finale. Abbiamo puntato anche sulla gamification, con il gioco 21 micron, che ha avuto un buon riscontro, ed è anche un modo per raccontare in modo più fresco e contemporaneo un’azienda con 358 anni di storia.

Quanto ha aiutato l'e-commerce? Eravate pronti o avete aumentato gli investimenti e/o internalizzato piattaforme e logistica?

Abbiamo fatto degli investimenti su una piattaforma per condividere la collezione virtuale con clienti che non potevamo raggiungere. Così si è potuta visionare la parte estetica, grafica, dei nostri prodotti, perché la tipologia poi va spedita necessariamente via posta. In realtà è una soluzione che non ha avuto molto successo, perché ci si limita a un esame visivo dei tessuti e manca del tutto quello che si può apprezzare con mano, la consistenza, l’elasticità, alcuni aspetti del tessuto, come è armaturato, come reagisce alla luce, non vi si può soffiare per capirne la traspirabilità.

Quanto ha pesato l'impossibilità di incontri B2B in presenza (fiere, congressi, showroom)?

Tantissimo. Il nostro lavoro si basa sul contatto, inteso come rapporto umano. Essere di fronte a un cliente è totalmente diverso dall’incontrarlo in video. Di persona posso mostrargli varie soluzioni, nel rapporto si creano idee e opportunità. Anche le barriere linguistiche sono aiutate dalla presenza. Un sorriso, il tempo a disposizione, una battuta...con una macchina di mezzo è tutto diverso. Speriamo di poter tornare quanto prima alle fiere fisiche, dunque: luglio sarebbe perfetto, al massimo a settembre. Anche se la versione digitale di Milano Unica (di cui Alessandro Barberis Canonico è presidente, ndr) è stata molto efficiente.

Quale è stata la perdita di fatturato (e/o di redditività)?

Chiuderemo con un -40% di fatturato. L'abbigliamento classico ha avuto uno degli andamenti peggiori del settore (l’ultimo dato di fatturato disponibile è relativo al 2019, con 153 milioni di euro, ndr)

E quali conseguenze sul fronte dell'export, sia in termini quantitativi sia di cambiamenti tra mercati esteri?

L’export per noi supera l’80%. Se la campagna vaccinale proseguirà anche in Europa ci aspettiamo una ripresa, In Francia abbiamo assistito a un andamento speculare: quando hanno riparto i negozi abbiamo subito ripreso a vendere, per smettere appena hanno richiuso. In Gran Bretagna, piazza importante per noi perché è un mercato finanziario dove certo non si indossano le sneaker per andare al lavoro, abbiamo perso il 50%. Ma se ripartono gli Stati Uniti e il Nord Europa riprenderà tutto.