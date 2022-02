Vitec espande l’audio con nuovi microfoni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la mossa dello scorso novembre, che aveva portato in casa Savage Universal, azienda americana specializzata in background e fondali fotografici, una nuova acquisizione per Vitec Imaging Solutions, divisione di Vitec Group, produttore e distributore internazionale di prodotti per il mondo Imaging e per il settore oggi in forte crescita della Content Creation. L’accordo riguarda Audix - marchio leader di microfoni ad elevata qualità, amato da artisti e professionisti sia per le registrazioni in studio che le performance dal vivo: l’azienda è basata a Portland nell’Oregon, ed è considerato un brand di culto tra i propri utenti, grazie anche ad una tecnologia all’avanguardia progettata e prodotta negli Stati Uniti - e delle sue affiliate.

L’acquisizione consente a Vitec di proseguire nella sua missione di offrire soluzioni audio e video per tutti i content creators.

A seguito dell’operazione, il team e la struttura Audix in Oregon diventeranno il centro di eccellenza di R&D audio di Vitec Imaging Solutions, che svilupperà ulteriormente la capacità di progettare, sviluppare e produrre in-house i microfoni per tutti i marchi audio Vitec. Con l’acquisizione di Audix la strategia audio di Vitec si articolerà su tre core brand in grado di coprire tutti i segmenti di mercato, che attualmente vale circa 1 miliardo di dollari. Audix rappresenta i migliori microfoni per la registrazione in studio e live; il brand Rycote è leader nel segmento broadcasting e delle produzioni, dove gode della fiducia dei professionisti del settore; infine JOBY significa i microfoni portatili più versatili al servizio dei content creator: il marchio realizza già oggi i volumi maggiori di microfoni Vitec e si rivolge ai 40 milioni di influencer che aspirano a monetizzare i propri contenuti attraverso i canali social media, per i quali l’eccellente qualità dell’audio è un fattore critico di successo.

«Grazie all’ingresso in Vitec Imaging Solutions, Audix beneficerà di ulteriori capacità di vendita, marketing e di e-commerce a livello globale a sostegno di questo brand che è ormai un’icona nel proprio settore. L’acquisizione consentirà ad Audix anche di mantenere il suo alto livello di innovazione, con un focus principale sulle applicazioni wireless oggi in rapida crescita», spiegano in una nota l’azienda.

Il sito produttivo di Audix negli USA, all'avanguardia e integrato in modo verticale, si apre adesso agli altri brand audio di Vitec, realizzando sinergie che consentiranno di estendere l’innovazione all’intera gamma audio di Vitec, a tutto beneficio dei propri utenti.