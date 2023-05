VitignoItalia, 1.500 etichette in degustazione a Napoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via domenica 14 e lunedì 15 maggio nell'inedita cornice del castello del Maschio Angioino a Napoli la diciassettesima edizione di “VitignoItalia”, salone dei Vini e dei Territori vitivinicoli italiani, vero e proprio punto di riferimento al Sud del calendario degli eventi nazionali legati al mondo del vino. Saranno circa 250 le aziende, oltre 1.500 le etichette in degustazione (ben 12 le masterclass in calendario) mentre sono attesi 20 buyer internazionali da 15 paesi.

Le masterclass consentiranno ai winelovers che si prenoteranno di approfondire la propria conoscenza su territori vitivinicoli vocati come la Campania, ma anche la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia. Prevista la possibilità di degustare le etichette di alcune delle principali cantine italiane dal Barolo di di Bersano al Phigaia Bianco di Vidotti, dallo Chardonnay della famiglia Lunelli all'Aglianico del Vulture di Fucci, dal Sangiovese di Carpineto fino all'incursione nel mondo dello Champagne con il Grand Vintage 2015 di Moet&Chandon.

“Una manifestazione che sta crescendo di anno in anno – ha commentato il direttore di VitignoItalia, Maurizio Teti – tanto che, giunti alla diciassettesima edizione, riteniamo di rappresentare ormai un punto di riferimento nell'ambito degli appuntamenti del settore vitivinicolo italiano. Lo dimostra anche il lavoro che VitignoItalia svolge durante l'anno, con eventi mirati che di recente hanno visto protagoniste realtà come Trento DOC, Franciacorta, Consorzio del Friuli, Famiglie Storiche. Un'attività che quindi va oltre la due giorni della manifestazione di maggio e che ci vede impegnati come piattaforma per favorire l'incontro tra i grandi territori del vino made in Italy e l'universo dell'horeca in un territorio in tumultuoso sviluppo turistico come la Campania e la città di Napoli in particolare”.

Di pari passo sta crescendo e si sta consolidando anche l'appeal internazionale di VitignoItalia che quest'anno porterà a Napoli 20 buyer provenienti da 15 paesi, selezionati in partnership con Ice Agenzia, che potranno incontrare i produttori presenti. Tra le altre novità dell'edizione 2023 il passaggio dalla formula delle tre giornate a quelle delle due. “Abbiamo cercato – ha aggiunto Teti - di venire incontro alle esigenze di molti dei nostri espositori. Ridurre le giornate a due porta loro un vantaggio sia in termini economici che di operatività e al tempo stesso non sconvolge il nostro format. Avremo una domenica dedicata soprattutto agli appassionati e un lunedì rivolto essenzialmente al trade e agli operatori di settore in genere”. VitignoItalia è realizzata in collaborazione con Regione Campania, Unicredit, FEAMP, Ice e con il patrocinio del Comune di Napoli.