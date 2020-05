Vittime razziali e scontri di piazza: l’America si confronta con un problema mai risolto I fatti di questi giorni riportano drammaticamente a galla una realtà con cui i candidati alle presidenziali dovranno fare i conti di Marco Valsania

New York – George Floyd, 46 anni, in Minnesota. Poco prima Ahmaud Arbery, 25 anni, in Georgia. E Brionna Taylor, 26 anni, in Kentucky. Sono i volti delle vittime dell'altro virus che devasta l'America. La pandemia delle lacerazioni razziali. Un virus antico e profondo, oggi tornato con violenza alla ribalta intrecciandosi inestricabilmente alle diseguaglianze sociali e alla disperazione aggravate dal Covid-19.

Manifestazioni e proteste in nome di Floyd, Arbery e Taylor, uccisi nel giro di tre mesi da poliziotti o da ex poliziotti e vigilantes bianchi ora agli arresti o sotto inchiesta, si sono diffuse con la rapidità degli incendi che hanno divorato i centri cittadini.

Da cortei pacifici contro razzismo e impunità delle forze dell'ordine, sono degenerate ripetutamente anche in rabbia e caos, con disordini, scontri e saccheggi da una costa all'altra del Paese. Da Minneapolis a New York, da Washington, davanti alla Casa Bianca, a Dallas e Los Angeles. In Kentucky, durante le proteste, sette persone sono rimaste ferite da proiettili. Sparatorie hanno fatto due morti, a Detroit un dimostrante e a Oakland la guardia di un edificio federale. La contea di Fulton che comprende Atlanta ha dichiarato lo stato di emergenza.



Il segno più chiaro del precipitare della crisi è arrivato dal Pentagono: ha ricevuto ordine dalla Casa Bianca di mobilitare unità di polizia militare in numerose basi nel Paese per possibili interventi. In particolare i militari si preparano a pattugliare quello che è stato finora l'epicentro della tragedia, Minneapolis. Dopo quattro notti di violenza che hanno visto i dimostranti ignorare il coprifuoco e i soldati della guardia nazionale.





Situazione complicata per Trump

La posta in gioco davanti a una sfida storica e spesso intrattabile come quella razziale è potenzialmente molto elevata per Donald Trump e uno stile di governo accusato di fomentare divisioni e di condonare l'estremismo di destra. I suoi tweet, dopo aver inizialmente compianto Floyd soffocato dal ginocchio piantato in gola di un agente, hanno apostrofato i dimostranti come “teppisti” e “professionisti” delle rivolte. E sono parsi rilanciare anche minacce di aprire il fuoco contro di loro facendo eco a noti slogan di suprematisti bianchi degli anni Sessanta (Trump ha poi negato di conoscere l'origine della frase «quando cominciano i saccheggi, si comincia a sparare»).