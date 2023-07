Vittoria Assicurazioni rinnova al 2026 la sponsorizzazione di Federazione rugby

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - È stata rinnovata al 2026, con un anno di anticipo, l’intesa di sponsorizzazione tra Vittoria Assicurazioni e Federazione italiana rugby. La compagnia di assicurazioni, che lo scorso anno aveva siglato un contratto al primo agosto 2024, ha deciso di rinnovare fin da ora al 31 luglio 2026 la sua partnership con la Fir, di cui è sponsor di maglia. «Certamente Vittoria Assicurazioni farà di tutto per battere il record di 12 anni di sponsor di maglia della Fir detenuto ad oggi da una banca», ha dichiarato Cesare Caldarelli, amministratore delegato di Vittoria Assicurazioni. «Siamo partner fedeli. Abbiamo partnership ultradecennali con Forze armate e Forze dell'Ordine e Touring Club Italiano, speriamo di avere lo stesso percorso anche con la Federazione italiana rugby», ha aggiunto, non fornendo dettagli sulla natura economica del contratto.

Previsti anche investimenti in iniziative nel sociale

«Dal lato economico, le assicurazioni non sono mai state generose ma parliamo di una cifra che possiamo permetterci e che alla Fir serve per andare avanti», ha aggiunto, spiegando che «oltre alla sponsorizzazione di maglia, nei prossimi anni abbiamo degli investimenti già programmati nel sociale, a cui noi teniamo molto». In ambito sportivo, nel futuro di Vittoria Assicurazioni c’è solo il rugby. La compagnia non ha intenzione di fare accordi analoghi con altri sport. «Noi non facciamo sponsorizzazioni di questo genere. Di solito questo tipo di iniziative sono fatte con una logica commerciale. Questo non è mai stato il nostro intento. Abbiamo sempre investito molto in abbinamenti locali, per dare visibilità agli agenti. Questo invece è un investimento nazionale. L’unico altro che abbiamo fatto di questo tipo è stato con le Farfalle della ginnastica ritmica, siamo stati al loro fianco per 5 anni perché avevano bisogno di supporto», ha spiegato Caldarelli, aggiungendo che «il rugby è la seconda eccezione che facciamo alla regola. Rimarrà una eccezione. Non abbiamo intenzione di allargare ad altri sport».

Caldarelli: «Al fianco della Fir per tutto il tempo necessario»

La palla ovale resterà quindi un unicum nel mondo di Vittoria Assicurazioni che nell’accordo con la Fir ha battuto altri potenziali interessati: «Siamo onorati più che contenti di poter rinnovare questo accordo. Sappiamo che altri partner del mondo assicurativo puntavano al rugby ma siamo contenti che abbiate scelto noi», ha proseguito Caldarelli, rivolgendosi al presidente della Federazione italiana rugby, Marzio Innocenti. «Vi staremo a fianco tutto il tempo necessario, sia che risultati arrivino subito, sia – come succede nello sport – che a volte tardino, a volte ci sono periodi in cui si semina tanto», ha continuato, spiegando che «la scelta di Vittoria Assicurazioni testimonia la solidità del rapporto che si è instaurato.

Innocenti: «Vittoria nome meraviglioso da avere sulle maglie»

La relazione tra la Compagnia e la Fir si basa, infatti, in primo luogo sulla condivisione di un prezioso sistema valoriale e sulla volontà di perseguire un progetto comune di sostenibilità sociale». «Vittoria Assicurazioni ci è stata vicina nei momenti difficili e ora le cose vanno sicuramente meglio», ha commentato il presidente Fir Marzio Innocenti, aggiungendo che «Vittoria è un nome meraviglioso da avere sulle maglie». «Insieme a Vittoria Assicurazioni abbiamo vissuto nella stagione appena conclusa alcuni momenti che nessuno di noi dimenticherà. Giornate esaltanti, che siamo fieri di aver condiviso con Vittoria Assicurazioni: il Guinness Sei Nazioni, le prestazioni di una Nazionale Maschile che ha confermato di essere finalmente competitiva in tutte le cinque partite del Torneo, ci hanno fatto trepidare insieme, e ci hanno dato una forte prospettiva per il futuro», ha continuato Innocenti, con la Nazionale che si prepara a partecipare alla Coppa del Mondo in Francia tra settembre e ottobre 2023.

Collaborazione aperta anche ad altri partner

«Il sodalizio con una robusta realtà sportiva portatrice di nobili valori, l’ampliamento della visibilità e della notorietà del brand e l’avvio di attività non solo pubblicitarie, ma anche sociali come il Vittoria For Women Tour – un viaggio itinerante estivo per la prevenzione oncologica femminile nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby – sono stati una grande opportunità per la compagnia per accrescere lo spirito di appartenenza della sua Community. E adesso non vediamo l’ora di scoprire ciò che ci riserva il futuro. Abbiamo voglia di raggiungere nuovi traguardi e di ampliare i benefici di questa collaborazione anche ad altri partner», ha concluso Matteo Campaner, direttore generale di Vittoria Assicurazioni.