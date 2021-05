Vittoria e podio per Lamborghini nella prima gara dell'International GT Open

1' di lettura

Il team Vincenzo Sospiri Racing ha inaugurato nel migliore dei modi la stagione dell'International GT Open, centrando sul circuito francese del Paul Ricard il primo ed il secondo posto nella seconda gara del weekend. A conquistare il successo è stato l'equipaggio della Lamborghini Huracán GT3 Evo n. 63. Secondo posto per l'altra vettura della Casa di Sant'Agata Bolognese. Primo e secondo posto Lamborghini anche in classe Am, in cui si è imposta la Huracán GT3 Evo del Barone Rampante, chiudendo davanti all'equipaggio del team HP Racing International. Da segnalare nella GT Cup Open Am il successo della Lamborghini Super Trofeo Evo, sempre con i colori del Vincenzo Sospiri Racing, ed il secondo posto di classe di AKM Motorsport. Sempre nel corso del weekend, sulla pista di Oschersleben è andato in scena anche il primo round dell'ADAC GT Masters 2021. Secondo posto nella prima gara per la Lamborghini Huracán GT3 Evo n.63 del GRT Grasser Racing Team affidata ai due factory driver Mirko Bortolotti e Albert Costa. Quest'ultimo è stato però protagonista di un contatto in Gara 2, sotto la pioggia, che ha prematuramente interrotto la corsa della vettura n. 63.

