Vittoria parziale per Sotheby’s nella causa Rybolovlev-Bouvier

Non c'è pace per il «Salvator Mundi» che torna al centro del circo mediatico nella causa tra il miliardo russo Dmitry Rybolovlev, il mercate svizzero Yves Bouvier e la casa d'asta Sotheby's. Ad oggi Sotheby's si “aggiudica” una vittoria parziale da parte della Corte distrettuale degli Stati Uniti nella causa intentata da Rybolovlev. La casa d'aste ha, infatti, ottenuto dal giudice distrettuale Jesse Furman il proscioglimento della maggior parte delle richieste.

Tuttavia, al di là di vincitori e vinti, è interessante notare che il giudice Jesse Furman ha inserito una frase verso la fine della sentenza, facendo osservare ai protagonisti della vicenda che, per il momento, “la Corte è del parere che le parti dovrebbero cercare di risolvere il caso senza la necessità di un processo che sarebbe costoso, rischioso e potenzialmente imbarazzante per entrambe le parti”.



La vicenda

Il caso fa parte della battaglia legale che il collezionista d’arte russo conduce dal 2015 contro il mercante d’arte svizzero Yves Bouvier che lo aiutò ad acquistare 38 opere d’arte di livello internazionale per circa 2 miliardi di dollari in 12 anni. Rybolovlev ha affermato che Bouvier nelle diverse transazioni ha applicato dei maggiori oneri che hanno portato a un sovrapprezzo di oltre 1 miliardo di dollari. In tutta la faccenda Rybolovlev ritiene che Sotheby’s abbia consapevolmente favorito questa frode sulle opere d’arte che ha gestito. Bouvier, dal canto suo, ha sostenuto in varie occasioni di non aver agito come agente di Rybolovlev, ma di aver acquistato i dipinti per conto proprio e di averglieli rivenduti poi, il che potenzialmente eliminerebbe un obbligo contrattuale o fiduciario.

La causa, intentata nel 2018 attraverso due holding di proprietà del miliardario russo Accent Delight International e Xitrans Finance, riguardava 16 transazioni effettuate dall’aprile 2011 al gennaio 2015. Tuttavia, secondo quanto affermato dal giudice Furman, molte delle richieste di risarcimento sono state presentate troppo tardi e altre sono state respinte perché le società non hanno potuto dimostrare che Sotheby’s fosse effettivamente a conoscenza della presunta frode di Bouvier.

Il Salvator Mundi

Il giudice ha però autorizzato la causa per le affermazioni di Rybolovlev, secondo cui Sotheby’s avrebbe favorito la violazione del dovere fiduciario e la frode di Bouvier nella vendita di «Salvatore Mundi», nonché nelle vendite di altre tre opere come «Le Domaine d’Arnheim» di René Magritte e «Wasserschlangen» II di Gustav Klimt, nonché la vendita e l’asta di «Tête» di Amedeo Modigliani.

Dal canto suo Sotheby’s ha dichiarato di non essere a conoscenza della frode e ha anche affermato che per la maggior parte delle transazioni non ha fornito a Bouvier “assistenza sostanziale”. La casa d’asta, sebbene abbia ottenuto il proscioglimento dalla maggior parte delle accuse di frode, non è ancora fuori dai guai e potrebbe comunque trovarsi ad affrontare alcuni problemi in sede di processo, in particolare sulla questione se abbia favorito la vendita presumibilmente fraudolenta del «Salvatore Mundi» di Leonardo da Vinci da parte di Bouvier. Nel 20013 Bouvier acquistò l’opera per 83 milioni di dollari, la vendette immediatamente a Rybolovlev per 127 milioni di dollari. Nel 2017 Rybolovlev la mise in vendita in un'asta di Christie’s, dove è stata battuta per la straordinaria cifra di 450 milioni di dollari, realizzando l'incredibile plusvalenza di 322,8 milioni di dollari. Il «Salvator Mundi» è diventata l’opera più costosa mai venduta in asta ed ad acquistarla è stata il reale saudita Mohammed bin Salman Al Saud.