Vittorio Emanuele II in posa da “re Galantuomo”

L’interpretazione sabaudista e quella anti-sabaudista

Molto però resta ancora da fare per depurare la figura del sovrano dalle scorie che nel tempo si sono accumulate su di essa sia a opera dell’interpretazione sabaudista sia di quella anti-sabaudista. Diciamolo chiaramente: la storia sabauda è un tema complesso, non per particolari difficoltà nella ricerca (analoghe a quelle relative alla storia di altre dinastie italiane ed europee), quanto per la ricezione che ha in ambito italiano.

I principi di Carignano

Se si affronta la storia dei Carignano e del loro ruolo nel Risorgimento e nella «Nuova Italia» ci si deve muovere in un contesto in cui, fatte salve le opere di pochi veri studiosi (da Filippo Mazzonis a Umberto Levra sino ai citati Viarengo e Gentile), dominano libri per lo più opera di giornalisti, improntati da una parte alle tesi diffuse da Giuseppe Antonio Borgese e Luigi Salvatorelli negli anni della guerra e del referendum istituzionale, dall’altra a quelle di Giovanni Artieri negli anni Settanta. Una letteratura spesso impreziosita da citazioni gramsciane, frutto, però, non di rado di letture incerte o affrettate.

Eppure i temi per nuove ricerche certo non mancherebbero. Basti pensare, per esempio, alla capacità del re - pur uomo di non grande cultura e «parsimonioso leggitore di libri», come lo definì Salvatorelli - di costruire o di favorire la costruzione d’immagini atte a crearne un mito già in vita e a diffonderne la popolarità.

Vittorio Emanuele II era nato in una monarchia che non aveva reciso i legami con l’antico regime. Suo padre Carlo Alberto lo aveva educato perché un giorno fosse un sovrano assoluto non meno di quanto lo erano stati il re di Francia Enrico IV e l’imperatore Francesco I, entrambi suoi antenati diretti. Eppure, salito al trono dopo la crisi del 1849, Vittorio Emanuele II si trovò ad esser un re costituzionale e a dover fare di questo la ragione stessa della sua diversità - e superiorità morale - sugli altri monarchi italiani. Per questo difese lo Statuto quando tutti gli altri sovrani ritirarono le costituzioni che in un primo tempo avevano pur concesso. Certo, ebbe la tentazione di farlo anch’egli. E il proclama di Moncalieri - con il sottotesto: votate pure, ma votate chi voglio io - non era espressione d’un limpido pensiero democratico. Ma sarebbe troppo chiedere conto di queste esitazioni a chi era giunto alle soglie dei trent’anni con una formazione che non sarebbe dispiaciuta al vescovo Bossuet. E per questo la sua capacità di comprendere e usare la modernità risulta ancora più interessante.

Nella lettera che ho citato, quando scrive alla figlia «ti mando il mio muso», sembra alludere all’invio d’una sua fotografia. Sebbene in Piemonte l’uso di tale mezzo - allora modernissimo - risalga al 1839, non si conoscono foto di Carlo Alberto. Al contrario, Vittorio Emanuele non solo fu il primo Savoia a farsi fotografare, ma ebbe una particolare predilezione per questa pratica, di cui colse subito l’importanza propagandistica. Sono decine, se non più, le fotografie che il re commissionò nell’arco di un trentennio e che ebbero grande importanza nel divulgare in Italia e in Europa la sua immagine. Per questa ragione il re vi prestava molta attenzione. Di alcune foto, infatti, possediamo due versioni: la seconda ritoccata, per consegnare a chi l’avesse vista l’aspetto del re che questi riteneva più consono alla sua idea di sovranità. Eppure, manca una storia fotografica di re Vittorio. Così come una ricostruzione di tutte le numerose immagini che furono costruite sul suo personaggio.