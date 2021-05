Vittorio Manes: «Nella riforma più spazio a riti alternativi e sanzioni sostitutive»

Entrambe le proposte sono volte a superare - in modo del tutto condivisibile - l’idea di un blocco sine die della prescrizione. La prima si iscrive in continuità con la nostra tradizione giuridica, che ha sempre riconosciuto natura sostanziale alla prescrizione, e prevede che il corso si interrompa solo in caso di condanna in primo grado, ma che al contempo venga messo in mora il giudice d’appello, stabilendo un limite massimo entro il quale deve intervenire la decisione. E a me pare preferibile – ma è una opinione squisitamente personale - rispetto a un sistema misto che affianchi alla prescrizione sostanziale la prescrizione processuale, a meno che questa seconda proposta non preveda la sopravvivenza del termine sostanziale anche a processo in corso, in una logica di favore per l’indagato, che si presume innocente sino a sentenza definitiva.

Quali le principali forme di incentivazione dei riti alternativi?

La principale mi sembra quella concernente il patteggiamento, che nei sistemi accusatori occupa quantitativamente la stragrande maggioranza dei casi, e che nel nostro contesto ha una applicazione davvero periferica. Per incentivarlo bisogna renderlo appetibile, e per renderlo appetibile non basta aumentare lo “sconto” di pena: ecco perché si è prevista la possibilità di patteggiare le pene accessorie e la confisca, anche nel suo ammontare, e soprattutto si è proposto di differenziare, anzitutto sul piano degli effetti extrapenali, la sentenza di patteggiamento dalla sentenza di condanna. Il vero incentivo per chi patteggia è dato dalla garanzia di voltare pagina, e non si volta pagina se la sentenza di patteggiamento è in tutto e per tutto equiparata, negli effetti, alla sentenza di condanna.

È forte il richiamo all’assunzione di responsabilità da parte di avvocati e magistrati.

In quest’ottica nelle varie proposte c’è una chiara inclinazione a responsabilizzare maggiormente tutti gli attori del processo, per migliorare l’accountability del sistema: il pubblico ministero, chiamato a rispettare regole e tempi più stringenti nell’iscrizione e nelle indagini, e al quale si sono consegnati maggiori strumenti di risoluzione anticipata del conflitto (come l’“archiviazione meritata”, a fronte di condotte riparatorie in favore della vittima o della collettività), il giudice dell’udienza preliminare, che dovrà vagliare con maggior rigore l’ipotesi accusatoria prima di rinviare a giudizio, il giudice d’appello, che avrà meno contenzioso ma tempi tassativamente predeterminati per decidere, e anche il difensore, perché ampliando la platea di strumenti attivabili si amplia, parallelamente, il controllo critico dell’avvocato.