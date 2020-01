Viva la benzina, abbasso il diesel. Così gli italiani cambiano i consumi Si interrompe dopo decenni la crescita continua del gasolio. Nel 2019 la richiesta petrolifera (60,4 milioni di tonnellate) è scesa dello 0,9% di Jacopo Giliberto

Viva la benzina, abbasso il diesel. Ora si può misurare anche in litri di carburanti bruciati la campagna d’immagine contro le auto a gasolio, accusate di ogni nefandezza ambientale e sanitaria. Nel 2019 che ci è concluso due settimane fa gli italiani hanno consumato meno gasolio e hanno bruciato più benzina.

I dati vengono dal ministero dello Sviluppo economico e sono stati elaborati dall’ Unione Petrolifera .

Si interrompe così dopo decenni quel percorso di crescita continua del diesel e quella curva di calo continuo della benzina; il sorpasso del gasolio sulla benzina era avvenuto 16 anni fa, nel 2004.

Diluiti sull’anno intero i numeri sono ancora piccoli — la benzina è

cresciuta di 4mila tonnellate, il gasolio è calato di oltre 20mila tonnellate — ma il fenomeno di fuga dal diesel messo sotto accusa si sta facendo vedere soprattutto negli ultimi mesi, quando l’allarme smog tipico di ogni inverno indica come untore il motore a gasolio.

A titolo di confronto, nel solo mese di dicembre la benzina ha mostrato una crescita dell’1% (sono state bruciate 6mila tonnellate in più) rispetto al dicembre 2018, e al contrario in dicembre il gasolio per motori ha perso lo -0,6% (cioè 11mila tonnellate on meno, mentre il gasolio venduto sulla rete dei distributori stradali scende addirittura del 3,5%).



I consumi petroliferi del 2019

Nel 2019 i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 60,4 milioni di tonnellate, con un rallentamento dello 0,9% rispetto al 2018 (552mila tonnellate in meno) rispetto al 2018.

I consumi di carburanti per motori (benzina e gasolio) sono risultati pari a 31,1 milioni di tonnellate, con una discesa dell’1% (308mila tonnellate in meno.

In particolare, rispetto al 2018:

● la benzina totale ha mostrato un lievissimo incremento dello 0,1%;

● la benzina venduta sulla rete stradale ha mostrato un incremento dello 0,2%;

● il gasolio autotrazione ha evidenziato una diminuzione dell'1,3%

● il gasolio venduto sulla rete un decremento dello 0,8%.