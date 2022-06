Viva la Bicicletta: ecco 10 percorsi per scoprire in modo slow paesaggi e luoghi dell'Italia meravigliosa

La Giornata Mondiale della Bicicletta celebra un mezzo di trasporto sostenibile, semplice, salutare con il quale ci si può mettere alla prova e andare alla scoperta di nuovi territori, di paesaggi naturalistici e anche del nostro bellissimo patrimonio architettonico. La difficoltà dei percorsi è molto varia: si va dai più facili ai più difficili, da quelli adatti alle famiglie a quelli per i più esperti bikers. Alla bicicletta sono dedicati anche festival ed happening come il Val di Sole BikeFest, grande festa delle due ruote in Val di Sole che fino al 5 giugno 2022 si tiene a Daolasa di Commezzadura, teatro di tre edizioni dei Campionati del Mondo e numerose prove di Coppa del Mondo di Mountain Bike. Da non perdere dal 10 al 12 giugno Bike up a Bergamo dedicato alle bici a pedalata assistita così come il Valtellina Ebike Festival dal 17 al 18 settembre e il Mountainbike Testival dal 22 al 25 settembre a Bressanone. Ecco dieci percorsi da nord a sud del Paese da scoprire, provare e ricordare in sella alla due ruote.

2/11 Menu