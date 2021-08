Vivendi protagonista, “disco verde” degli analisti sul futuro di Universal

Bolloré ha rafforzato la sua presenza in Vivendi

Durante la prima metà dell’anno, il gruppo Bolloré ha rafforzato la sua presenza in Vivendi, anche per effetto della cancellazione di titoli provenienti da buy back. Come ha indicato il comunicato della semestrale, il 30 luglio scorso, la Compagnie de l’Odet, la holding di testa della galassia Bolloré, ha acquistato nel semestre 6 milioni di azioni Vivendi per un importo complessivo di 170 milioni di euro, detenendo a quella data lo 0,54% del capitale. Assieme alla partecipazione detenuta da un’altra holding, la Compagnie de Cornouaille, il gruppo Bolloré alla fine di luglio controllava il 29,5% del capitale di Vivendi. A un soffio della soglia di Opa.