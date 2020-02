Vivendi, la campagna d'Italia in Tim e Mediaset è in rosso per 1,5 miliardi Sono le minusvalenze potenziali del gruppo francese sulle due partecipazioni a fine 2019 dopo che, nell'anno precedente, aveva svalutato la quota in Telecom di un miliardo di Andrea Fontana

(REUTERS)

1' di lettura

Sulle partecipazioni detenute in Tim e Mediaset Vivendi registra a fine 2019 minusvalenze potenziali complessive per circa 1,5 miliardi di euro. E' quanto emerge nella relazione finanziaria sull'esercizio 2019 del gruppo francese consultata da Radiocor.



Su Telecom ancora -1,2mld latenti dopo la svalutazione del 2018

In particolare, la partecipazione in Tim, pari al 23,94% del capitale ordinario, è stata indicata in bilancio a 3,284 miliardi di euro, valore superiore rispetto ai 3,13 miliardi determinati nel 2018 dopo la svalutazione da 1,066 miliardi che aveva abbassato il prezzo di carico a 0,86 euro per azione (da 1,0709 del prezzo medio d'acquisto). Al 31 dicembre 2019 le azioni Telecom Italia valevano 0,556 euro per azione, pari a un controvalore complessivo di 2,025 miliardi, e pertanto la minusvalenza latente per Vivendi dalla quota Tim è di 1,22 miliardi.

Il pacchetto Mediaset vale 354mln in meno del prezzo di carico

Per quanto riguarda Mediaset, di cui il gruppo transalpino possiede il 28,8% del capitale (ma attualmente solo il 9,9% dei diritti di voto), la minusvalenza latente a fine 2019 è quantificata in 354 milioni. Il pacchetto è stato acquistato nel 2016 a un prezzo unitario medio di 3,70 ed è in carico a 1,258 miliardi ma a fine 2019 le azioni del gruppo italiano quotavano a 2,66 euro, pari a un controvalore complessivo di 905 milioni. Attualmente sia le azioni Telecom Italia sia quelle Mediaset quotano al di sotto dei valori di fine dicembre: le prime a 0,517 euro, le seconde a 2,4 euro.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)