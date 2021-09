Vivendi conquista Lagardère: compra da Amber e lancia l’Opa

2' di lettura

Vivendi compra la quota di Amber in Lagardère, pari al 17,93% del capitale, e si prepara a lanciare l’Opa sulla società che ha in pancia Hachette. La media company che fa capo a Vincent Bolloré e alla sua famiglia staccherà un assegno da oltre 600 milioni a garanzia dell’acquisto dell’ulteriore partecipazione, prevedendo di completare l’intera operazione entro il 2022 - con scadenza ultima al 15 dicembre dell’anno prossimo - una volta ottenute le prescritte autorizzazioni. Il prezzo concordato per...