Vivendi, indagine dell’Antitrust Ue sull’acquisizione di Lagardère

Vivendi finisce nel mirino dell’Antitrust Ue per l’acquisto di Lagardère. E la spada di Damocle ha i contorni di una multa che può arrivare fino al 10% del fatturato a valle dell’inchiesta formale che è stata avviata.

Si chiama “gun jumping” – il riferimento è all’atleta che parte prima che venga sparato il colpo di pistola – la condotta contestata alla media company che fa capo alla famiglia Bolloré. E in buona sostanza indica la possibilità che il gruppo abbia chiuso l’acquisizione del gruppo francese Lagardère prima di ottenere l’approvazione da parte delle autorità.

A mettere una ulteriore pulce nell’orecchio possono essere stati gli ultimi accadimenti , per esempio, in casa del Journal du dimanche (di proprietà di Lagardere) con la redazione in sciopero a oltranza per la nomina alla guida del giornale di Geoffroy Lejeune, considerato portatore di tesi di estrema destra. Dietro all’operazione i detrattori segnalano che ci sarebbe Vincent Bolloré.

L’Ong Reporters sans frontiers aveva chiesto l’indagine. «Dati i numerosi segnali che attestano la crescente presa di Vincent Bolloré sui media del gruppo Lagardère ancor prima della convalida dell’acquisizione, è sorprendente che un’indagine per un’acquisizione anticipata non sia stata avviata prima», ha affermato in passato il segretario generale della Rsf Christophe Deloire . L’Ong aveva sottolineato «i significativi cambiamenti avvenuti, in particolare nella redazione del Journal du Dimanche e ancora più significativamente a Paris Match».

Il gruppo Lagardere ha attività diversificate in Francia, dai media (con i libri Hachette, i magazine Paris Match e Le Journal du dimanche, la radio Europe 1) fino ai negozi Relay in stazioni e aeroporti. Il 9 giugno la Commissione ha autorizzato l’acquisizione da parte di Vivendi, subordinatamente al pieno rispetto degli impegni.