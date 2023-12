Vivendi, il mercato premia il progetto di scissione

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Balzo di Vivendi alla Borsa di Parigi dopo l’annuncio del progetto di scissione in diverse unità che il gruppo intende studiare per porre fine allo sconto di holding. Il titolo della società di media francese, a cui fanno capo il 23,7% di Tim e il 22,9% di Mfe, è in testa all'indice CAC 40. In progresso anche la quotazione di Bolloré, azionista di riferimento di Vivendi.

Come indica il comunicato diffuso nella tarda serata di mercoledì 13 dicembre «al fine di sfruttare appieno il potenziale di sviluppo di tutte le attività, il consiglio di gestione di Vivendi ha proposto al consiglio di sorveglianza – che la ha autorizzata – la possibilità di studiare un progetto di scissione della società in più entità, ciascuna delle quali quotata in Borsa». Il progetto sarebbe strutturato in particolare attorno al gruppo Canal+ che «ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni fino a raggiungere a portafoglio di oltre 25 milioni di abbonati in quasi 50 Paesi» e che, dopo le acquisizioni degli ultimi anni, «si posiziona a sfruttare favorevolmente altre opportunità di consolidamento su scala internazionale».

Un’altra entità sarà costituita da Havas, «uno dei leader mondiali nel settore della comunicazione», con oltre 23.000 dipendenti e presente in oltre 100 Paesi. «La bella dinamica mostrata da Havas a livello globale apre la strada ad un’accelerazione del suo sviluppo», sottolinea Vivendi nel comunicato. Infine è prevista una società di investimento per riunire «gli interessi finanziari quotati e non quotati nei settori della cultura, dei media e dell’intrattenimento». Comprenderebbe in particolare la partecipazione di maggioranza del gruppo Lagardère, «leader mondiale nell'editoria e nel travel retail». Questa società di investimento «perseguirebbe una politica attiva di sviluppo di tutte le sue partecipazioni e si concentrerebbe sulla creazione di valore e sulla restituzione del capitale ai propri azionisti attraverso un’efficace rotazione del proprio portafoglio e una mirata politica di reinvestimento».

La premessa dello split è che «dalla quotazione di Universal Music Group nel 2021, Vivendi ha subito uno sconto di conglomerata molto elevato, che riduce significativamente la valutazione e limita quindi la capacità di realizzazione operazioni di crescita esterna delle controllate». Canal+, come Havas e Lagardère in particolare, «registrano oggi un forte dinamismo, in un contesto internazionale caratterizzato da numerose opportunità di investimento». Il progetto di scissione «darebbe a tutte le attività le risorse umane e l’agilità finanziaria necessarie al loro sviluppo». Dovrà, comunque «dimostrare il suo valore aggiunto per tutte le parti interessate e includere l’analisi delle conseguenze fiscali delle diverse operazioni previste». Per realizzare questo studio, «Vivendi lavorerà con le banche e i consulenti abituali», conclude il comunicato.

«Vincent Bolloré non finirà mai di sorprendere, il progetto presentato è l'opposto delle voci di semplificazione della galassia di strutture del gruppo», hanno commentato gli analisti di Invest Securities, rilevando che la scissione «cristallizzerebbe il valore di Canal+ e Havas», un po' come è avvenuto per Umg e «la somma del tutto dovrebbe avere un impatto significativo sulla valutazione». Molto positiva anche la percezione degli analisti di Ubs, secondo cui con una scissione in tre unità la capitalizzazione di mercato aggregata delle attuali entità potrebbe essere di circa il 40% superiore all'odierno valore di mercato. Gli analisti di Oddo Bhf ribadiscono il giudizio outperform su Vivendi, con un prezzo-obiettivo invariato a 13 euro. La prospettiva di una scissione «è ovviamente molto positiva per Vivendi, perché consentirebbe una forte riduzione dello sconto di holding particolarmente elevato (attualmente intorno al 48%)», è il loro commento. Tra le ipotesi indicate dagli esperti di Oddo anche la vendita della partecipazione in Umg con la restituzione di cash agli azionisti.