Vivendi: da Vincent Bolloré al figlio Yannick, eredità di azioni legali a Piazza Affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si ritorna in tribunale. Appare tanto una conferma dei “corsi e ricorsi storici” teorizzati da Giambattista Vico quello che da ieri ha preso ufficialmente il via sull’asse Vivendi-Tim. La parola (ri)passa ai legali. Come accaduto a un certo punto nell’altro grande capitolo della campagna d’Italia della media company che fa capo alla famiglia Bolloré: Mediaset. Alla guida allora c’era il patron Vincent. Ora le redini sono in mano al figlio Yannick.

La vicenda Mediaset

La contesa fra Parigi e Cologno era iniziata nel 2016. E il precedente, per chi volesse leggervi assonanze con la vicenda Tim, non è tranquillizzante: ci sono voluti cinque anni per mettere fine a una battaglia senza esclusione di colpi, in lungo e in largo per tribunali di mezza Europa, con in mezzo anche il sacrificio del primo tentativo di progetto paneuropeo del gruppo di Cologno, bocciato dalla giustizia spagnola su ricorso di Vivendi.

Loading...

Alla fine il progetto Mediaforeurope – piano di espansione cross-border di Mediaset – è potuto partire solo dopo un accordo. Cui i duellanti sono evidentemente arrivati per non rischiare un gorgo che chissà dove avrebbe portato. «I rapporti sono cordiali perché Vivendi è un socio silente che sta rispettando il suo ruolo. Per il futuro non vedo grandi prospettive, ma mai dire mai», ha detto lo scorso 29 novembre, il ceo di Mfe Pier Silvio Berlusconi. In base all’accordo di metà 2021 Vivendi avrebbe dovuto dar corso a un décalage dentro Mfe tuttavia mai avvenuto. Questione di «condizioni di mercato» ha replicato in quella occasione Pier Silvio Berlusconi.

Cinque anni di scontri

Alle spalle, come detto, ci sono cinque anni di scontri legali iniziati a fine giugno 2016, al momento del “gran rifiuto” dei francesi sull’acquisto – concordato solo meno di quattro mesi prima– della piattaforma Premium ritenuta un vaso di Pandora pieno di sorprese negative nei conti. Da subito Mediaset reagì chiedendo il rispetto del contratto. E al muro di Cologno seguì, negli ultimi mesi di quell’anno, l’ascesa di Vivendi nel capitale con una “scalata” che in casa Berlusconi suscitò resistenze rafforzate dal fatto che in quel periodo Silvio Berlusconi era alle prese con una delicatissima situazione cardiaca.

Nella contesa legale, poi diventata ipertrofica, si annoverano due passaggi chiave: il procedimento civile con cui Mediaset e Fininvest avevano presentato una richiesta superiore ai 3 miliardi e l’indagine penale nei confronti di Vincent Bolloré e dell’ad Arnaud de Puyfontaine. Su un altro piano, limitrofo, a giocare un ruolo da protagonista è stata Agcom. Dapprima imponendo nel 2017 (facendo riferimento alla Legge Gasparri) a Vivendi di liberarsi della causa del suo incrocio ritenuto illegittimo fra media e Tlc. Cosa che portò i francesi a scegliere di sacrificare la quota in Mediaset finita nel trust Simon Fiduciaria, pur facendo ricorso.