Vivere vicino allo stadio costa quasi 5mila euro al mq a Roma e Milano (ma meno di 1500 a Torino)

La cifra da mettere a budget per acquistare nelle immediate vicinanze dello stadio Ferraris di Genova – più noto come Marassi, dal nome del quartiere che lo ospita – è 1.350 euro al mq, molto vicina, anche se leggermente più alta (+1,7%), rispetto a quella della zona: 1.330 euro al mq. Solo 1.255 euro al mq per vivere vicino allo Allianz Stadium, nel quartiere di Vallette a Torino, cifra più economica di circa il 4% rispetto a quella necessaria per acquistare una casa in zona: 1.310 euro al mq.

«È di questi giorni la notizia che i due principali club di Milano, Inter e Milan, hanno presentato ufficialmente i progetti per i nuovi stadi che sorgeranno a Rozzano e a San Donato Milanese rispettivamente, due comuni facenti parte della città metropolitana – commenta Carlo Giordano, board member di Immobiliare.it –. Se, da una parte, la costruzione porrà delle sfide in termini di gestione dei flussi di persone, dall’altra le attività economiche a corollario dello stadio, come negozi e ristoranti, genereranno un indotto interessante per il quartiere, attirando ulteriori investimenti che ne andranno ad aumentare l’appetibilità per il mercato delle case».





Loading...