Vivere Covid-Free, per la Nuova Zelanda è già una realtà La premier Ardern ha annunciato che tutte le misure restrittive sono state revocate. Restano chiuse le frontiere esterne. di Roberto Da Rin

Covid-free non è uno slogan né un auspicio. In Nuova Zelanda è una realtà. Tutte le misure restrittive vigore per contrastare la diffusione del coronavirus sono state revocate ed è stato dichiarata “vittoria” sul Covid-19 dopo che l'ultimo paziente positivo è guarito. Restano però ancora chiuse le frontiere esterne. La premier Jacinda Ardern ha confessato di aver danzato di gioia nel suo soggiorno quando ha avuto la conferma del risultato. Ardern ha rimarcato che il distanziamento sociale e il divieto di assembramento in Nuova Zelanda non saranno più necessari.

Ritornati all’allarme 1 (su 4 livelli)

Ardern ha confermato che il Paese passerà al livello uno del suo sistema di allerta su quattro livelli. Il distanziamento sociale sarà incoraggiato, ma non più obbligatorio, non ci saranno limiti ai raduni pubblici, tutte le scuole e i luoghi di lavoro saranno aperti e i trasporti riprenderanno regolarmente. Le frontiere, invece, resteranno ancora chiuse a tempo indeterminato. Solo i residenti in Nuova Zelanda e i loro familiari stretti possono entrare nel Paese, ma dovranno restare in isolamento per due settimane. Secondo un modello elaborato dall'università di Otago, in Nuova Zelanda, c'è il 95 per cento della probabilità che il Paese abbia completamente eliminato il virus.

La Nuova Zelanda ha imposto il lockdown il 25 marzo, partendo dal quarto livello del sistema di allarme, che prevedeva la chiusura di tutte le aziende e delle scuole. Dopo cinque settimane è passata al livello tre, con la riapertura di alcune attività non essenziali. A metà maggio, mentre i contagi continuavano a diminuire, è cominciato il livello due, mentre il livello uno, inizialmente previsto per il 22 giugno, è stato anticipato dopo che non sono stati registrati nuovi casi per diciassette giorni.

Da quando il virus si è diffuso nel paese a metà febbraio, la Nuova Zelanda ha registrato 1.154 contagi e ventidue decessi.



Ka pai Aotearoa

«Ka pai Aotearoa», ha dichiarato James Shaw, ministro dei cambiamenti climatici, usando una frase Maori che significa «buon lavoro, Nuova Zelanda».