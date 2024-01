Vivere la taiga svedese a dorso di cavallo

Un modo avventuroso per immergersi nella natura artica è farlo a dorso di cavallo. Horses of Taiga offre tour in sella ai loro cavalli islandesi, che durano da un’ora a un paio di giorni. Le escursioni conducono alla scoperta della natura selvaggia nelle vicinanze di Svansele Wilderness center, a 50 minuti dalla costa. È una sensazione unica cavalcare immersi nella neve attraverso la silenziosa foresta di conifere. Con un po’ di fortuna, si possono intravedere, tra gli alberi, alci e renne. Dopo la cavalcata, ci si può riscaldare attorno al fuoco oppure nella sauna, per poi pranzare nella tipica “kåta”, la tepee sami. Si può anche optare per una cavalcata serale al chiaro di luna, nell’oscurità più totale o talvolta anche sotto l’aurora boreale.

