Vivo X60 Pro 5G punta sul video e foto con l’aiuto di Zeiss

2' di lettura

Da ottobre in Italia il nuovo marchio made in China prova a conquistare l’affollatissimo mercato smartphone italiano. vivo X60 Pro 5G si distingue subito per una collaborazione eccellente con Zeiss, uno dei migliori produttori di lenti al mondo e dichiara così la sua vocazione verso i cameraphone, dispositivi che puntano tutto sulla fotografia e sui video. Diciamo subito che la qualità delle ottiche tedesche c’è e si vide. Zeiss ha lavorato anche all’ottimizzazione del software che si esprime con tre sensori (quello principale da 48 megapixel più un super grandangolare da 13 megapixel e un obiettivo con zoom). Le foto restituiscono un buona resa del colore e sono di qualità elevata. In scarse condizioni di luce si possono apprezzare il lavoro degli algoritmi delle funzioni in modalità notte. Meno bene per i video che in alcuni situazioni mostrano qualche incertezza nella messa a fuoco. Al contrario della stabilizzazione dell’immagine che invece è ben calibrata.

Batteria, chip e display

Il telefono fa i suo: il display è un Amoled con refresh rate a 120Hz e HDR. Tradotto è davvero luminoso, i video si vedono bene e anche i videogiochi scorrono che è un piacere. Grazie soprattutto allo Snapdragon 870 a 7nm. Il modello che abbiamo provato aveva 12 Gb di Ram e 256 Gb di memoria di archivo. La batteria è da 4200 mAh e non è eccezionale: una giornata di utilizzo intenso (video, internet, mail, social e qualche videogioco) ti lascia la sera con meno del 10% di batteria.

Loading...

Giudizio

Il prezzo di lancio è 799 euro. In questa fascia ci sono molti concorrenti anche più corrozzati se si guarda alle specifiche tecniche. Tuttavia, è un cameraphone di livello che non vi lascerà insoddisfatti. Quindi se siete appassionati di fotografia fateci un pensierino.