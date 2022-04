Vivosa Apulia Resort - Marina di Ugento (Lecce)

Apertura annunciata per il 20 maggio per il resort salentino affacciato sul mare: la novità dell'estate 2022 è il programma “Healthy Living Vivosano”, una vacanza salutare, con un menu appositamente creato ogni giorno dal nutrizionista per ridurre i carboidrati e per aumentare la carica vitale grazie alle ricette “longevity” con ingredienti locali e cotture a basse temperature. Gli ospiti hanno anche la possibilità di fare un check up effettuando un test genetico e misurando la composizione corporea stabilendo la percentuale di massa magra, massa grassa e il corretto stato di idratazione del corpo.

8/19 10/19 Menu