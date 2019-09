Vocazione maggioritaria e riforma Ue: la via stretta dei «liberal» del Pd senza Renzi

Non solo protezione: la sfida della crescita

Chiaro che ai “liberal” del Pd, a chi ha sempre fatto del riformismo e delle politiche per la crescita la cifra della sua azione politica, lo schema Marattin non può stare bene. Il Pd deve continuare ad essere - avvertono Morando e Tonini nelle relazioni di apertura e di chiusura della due giorni di Orvieto - la casa comune dei riformisti italiani oppure semplicemente il Pd non ha più ragione di esistere. Le chiavi per impedire che ciò accada sono due: la riforma dell'Unione europea e la ripresa della battaglia per una democrazia decidente nonostante la cocente sconfitta al referendum costituzionale del 2016.



Sì a maggiore integrazione europea: serve bilancio comune

«La formazione del Conte bis ricolloca il governo italiano dove è sempre stato, ossia tra i governi favorevoli al processo di integrazione. E crea finalmente le condizioni perché il presidente Emmanuel Macron possa contare sul governo italiano per quanto riguarda la piattaforma europeista illustrata con discorso di Sorbona - fa notare Morando -. Dobbiamo decidere ora quale parte vogliamo giocare nell'Unione che non ci considera più un pericolo: quella di chi scarica sull'austerità europea, vera che fosse o presunta che sia, la responsabilità della nostra incapacità di cambiare l'Italia e l'Unione, pronto ad accontentarsi di un po' di flessibilità in più? O quella di chi considera la ripresa e l'accelerazione del processo di integrazione come la condizione necessaria per costruire nuove forme di governo globale, per affrontare le grandi contraddizioni aperte, da quelle del riscaldamento globale a quelle degli squilibri macroeconomici? Da quella del governo delle migrazioni a quella della minaccia del terrorismo fondamentalista islamico?». Insomma, il “sentiero Stretto” di Padoan per un Paese ad alto debito pubblico come il nostro non si supera con qualche miliardo di flessibilità strappato di volta in volta ma con una maggiore integrazione, a partire da un vero bilancio comune dell'Unione.



LEGGI ANCHE / Sì del Pd al taglio dei parlamentari, la legge elettorale può attendere

Non c'è riformismo senza democrazia decidente

C'è poi il nodo della democrazia decidente, fondamentale per un partito come il Pd nato a vocazione maggioritaria: che vuole dire, al di là del sistema elettorale, la capacità di a tutto il Paese senza delegare al centro o alla sinistra la rappresentanza di specifici temi e interessi. Perché, come sottolinea Tonini, nessuna riforma è possibile senza democrazia decidente. Un sistema che permetta a chi vince le elezioni di governare senza estenuanti trattative tra partiti e partitini è la conditio sine qua non per fare vere riforme, come ha dimostrato in negativo la Prima repubblica con l'innalzamento fuori controllo del debito pubblico. «E allora non intestiamoci noi il ritorno al proporzionale - è l'accorato appello di Tonini -. Continuiamo la nostra battaglia storica per il maggioritario».



Riforma della Ue e democrazia decidente: da queste due direttrici passa per i “liberal” dem la sopravvivenza del riformismo. Ora, con questo governo. E mantenendo il Pd come casa comune dei riformisti e come spazio contendibile. Con Renzi ormai fuori e con l'alleanza tra Pd e M5s che comincia a strutturarsi sul territorio (si veda l'Umbria) è ancora possibile? Da Orvieto la risposta è sì. Tra un paio di settimane Renzi darà la sua, di risposta, dalla Leopolda numero dieci.