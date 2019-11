Voce ai giovani europei sull’economia circolare Torna in Italia (a Milano) dopo oltre 15 anni la Sessione Internazionale dello European Youth Parliament , organismo che con oltre 40mila aderenti è la più grande rete internazionale di giovani in Europa

2' di lettura

Nella settimana della finanza sostenibile una voce importante sul tema dell’economia circolare arriva dai giovani. Prende il via il 15 novembre la 92esima Sessione Internazionale dello European Youth Parliament (EYP) che avrà il suo momento clou a Milano dal 30 aprile al 10 maggio 2020. Si tratta di un evento senza pari perché coinvolgerà più di 350 giovani selezionati da tutta Europa ed è organizzata dal comitato nazionale dello European Youth Parliament.

Il Parlamento Europeo dei Giovani

Come quello politico, quello dei giovani, con i suoi oltre 40mila aderenti è la più grande rete internazionale di giovani in Europa con l'obiettivo di avvicinare i suoi membri alle istituzioni europee e le sue politiche, sensibilizzare al pensiero critico e al dibattito costruttivo. Il tema della Sessione Internazionale è ‘Circular sustainability’ : rethinking today, shaping tomorrow'. L'EYP rappresenta un'organizzazione unica a livello internazionale, così come la Sessione Internazionale costituisce l'evento di punta del network che ritorna in Italia dopo oltre quindici anni.

Promuovere il pensiero critico dei giovani

Con approfondimenti da un punto di vista economico, sociale e ambientale l'intera Sessione (Ore 15,30 Regione Lombardia) si porrà come crocevia tra diverse culture e pluralità di idee. L'evento persegue la volontà di promuovere il pensiero critico, autonomo e consapevole, avendo come protagonisti i giovani a cui verrà offerta la possibilità di espandere le proprie conoscenze riguardo le principali sfide europee.

Sul valore dell’Economia circolare e della sostenibilità si confronteranno con i giovani del Parlamento Europeo l’Assessore Martina Cambiaghi - Regione Lombardia, partner della Sessione Internazionale, ● Francesco Perrini, presidente della Sustainability Committee - Università Bocconi, ● Francesco Laera, rappresentanza Commissione Europea,● Enrico Giovannini, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ● Alessandro Profumo, amministratore Delegato di Leonardo.