Voci e ospiti eccellenti con dieci nuove produzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Conferme e recuperi: sembrano queste le parole d’ordine scritte in grande sulla mappa del sovrintendente e direttore artistico Dominique Meyer, nel momento in cui si è trovato a disegnare la stagione 2023-24 del gran Teatro alla Scala. Recuperi, perché con abile tessitura di trame accanto al direttore musicale Riccardo Chailly, che dopo il Don Carlo di apertura guiderà La rondine di Puccini, insieme a un nutrito pacchetto di concerti, ritorneranno al Piermarini parecchi nomi di direttori d’orchestra tra i più prestigiosi nel mondo: chi per una serata, come Riccardo Muti, ospite con la Chicago Symphony il 27 gennaio (nascita di Mozart e morte di Verdi, gli autori fondamentali nei suoi diciannove anni milanesi), chi per concertare tutte le recite di un titolo d’opera, come farà Kirill Petrenko, pronto a lasciare per un mesetto i suoi Berliner Philharmoniker per consegnare a Coro e Orchestra del Piermarini i segreti di un attesissimo Rosenkavalier. La ricca arcata dei 14 titoli d’opera della stagione prevede ben dieci nuove produzioni, dispiegando un repertorio che spazia dal 1656 della Orontea di Antonio Cesti al 1945 del Cappello di paglia di Nino Rota. Oltre, per questa volta, non si va. E resta a bocca asciutta il fronte contemporaneo, fatto salvo il ritorno nel cartellone del balletto di Madina di Fabio Vacchi.

Sul fronte voci, a parte qualche debutto eccellente, uno per tutti il magnifico mezzosoprano Elīna Garanča, che si ascolta già subito come Eboli nel Don Carlo, i tanti nomi dei cantanti chiamati dalla Scala appaiono come conferme di una famiglia ormai qui di casa: spiccano Anna Netrebko e Eleonora Buratto, Luca Salsi e Michele Pertusi, insieme ai tre tenori Francesco Meli, Yusif Eyvazov, Benjamin Bernheim, ben diversi tra loro. Sono attese invitanti sorprese dagli allestimenti, anche qui con firme distribuite, dove stanno in strategico equilibrio i due fronti italiano e internazionale, con Michieletto, Martone, Livermore, Strehler, Abbado, schierati accanto a McVicar, Kupfer, Loy, che debutta alla Scala, e Carsen, sempre amato. In due nuove produzioni strategiche, per l’importanza anche simbolica dei titoli scelti, troviamo due registe: Irina Brook a cui è affidato il ritorno della Rondine di Puccini, e Chiara Muti, che porterà per la prima volta alla Scala il Guillaume Tell di Rossini, nella versione “grand-opéra”, in francese.