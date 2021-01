Voci, film, libri: l’impegno del Sole per la memoria Mercoledì 27 ore 11.00, video intervista online di Walter Veltroni a Sami Modiano. Su Radio 24 servizi a approfondimenti sul Giorno della Memoria di Maria Luisa Colledani

«Perché io? Perché sono rimasto in vita io?», si chiede Sami Modiano, 90 anni, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

«Sono stato scelto per dirvi che quando noi non ci saremo, ci sarete voi». E ha la forza anche di accennare un leggero sorriso.

La sua vita di andata e ritorno dall’inferno ha ritrovato senso nella testimonianza, quella che oggi, Giorno della Memoria, ci ricorda la pagina più tragica del nostro Novecento. Ogni anno, dal 2005, Sami, ebreo di Rodi, raggiunge Auschwitz con il Treno della Memoria e ai ragazzi che lo accompagnano si rivolge perché siano a loro volta testimoni. In questo tempo, sospeso per la pandemia ma denso di lacerazioni, rigurgiti antisemiti, la memoria è il vero antidoto all’odio, la luce della ragione alla cecità della ferocia. E anche Liliana Segre, senatrice a vita, ricordando le parole di Primo Levi «meditate che questo è stato», ha detto: «Era un monito: se è stato, può ancora essere, può ancora tornare. Mai abbassare la guardia, mai girare la testa dall’altra parte».

Per questo, il Gruppo 24 Ore celebra il Giorno della Memoria, istituito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2005, con un’ampia serie di iniziative editoriali. Per fare memoria, per ripercorrere quegli anni atroci, quell’indifferenza che ha ucciso uomini e donne indifesi.

La pagina ilsole24ore.com/giornodellamemoria è il punto di partenza per ricordare: alle 11 sarà online la video intervista esclusiva che Walter Veltroni ha realizzato con Sami Modiano. L’appuntamento, in collaborazione con l’Associazione Figli della Shoah e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ripercorre la storia di quest’uomo mite che avrebbe tutte le ragioni per odiare e invece parla di pace, ricordando le parole di papà Jacob ormai esausto nel lager: «Tieni duro, Sami. Tu ce la devi fare». E Sami ha resistito con 125 grammi al giorno e qualche patata come racconta anche nel libro, in abbinata non obbligatoria con Il Sole 24 Ore, Tana libera tutti (editore Feltrinelli). Lo ha scritto Walter Veltroni con ritmo e toni adatti ai ragazzi perché conoscano Sami, la sua tragedia e la persona dolce, inclusiva e intensa che è: «l’ho visto trascorrere ore a discutere con i ragazzi delle scuole - scrive Veltroni -, non sottrarsi mai, con loro, al dolore del ricordo e alla sofferenza del racconto».