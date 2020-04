Voci dal silenzio: lettere dagli eremiti italiani a una nazione che soffre

Voci dal silenzio e immagini dagli eremiti d’Italia Photogallery10 foto Visualizza

«Il libro raccoglie le dirette testimonianze dei protagonisti del documentari», racconta Alessandro Seidita, uno dei due autori. «Ogni testimonianza è suddivisa in due sezioni principali. In una prima parte l'eremita si racconta in prima persona: la sua storia, le motivazioni che l'hanno portato alla vita solitaria, il quotidiano all'interno dell'eremo, la conquista della sussistenza, il rapporto con la natura e con gli ospiti, la cura del luogo, l'importanza della preghiera, la conquista del silenzio e altri temi indispensabili per la comprensione di un cammino tanto singolare. Una seconda parte invece è rappresentata da una vera e propria lettera aperta a un'immaginaria generazione postuma, un lascito spirituale ad un'umanità futura. In questa sezione ogni eremita mette a fuoco cosa vuole lasciare all'uomo che verrà, quali consigli, quali moniti, quali strumenti utili per il cammino che può portarlo a conoscere sé stesso e diventare presenza cosciente nei confronti del mondo circostante».



Come si diventa eremiti?

«Molti ci hanno detto che si lascia il mondo quando si è riusciti a costruire una identità sana all’interno del mondo, solo da qui puoi aprirti a un'esperienza sana di solitudine, a un altro approccio con la vita e la realtà. Noi abbiamo incontrato una ventina di eremiti, la maggior parte dei quali vivevano l'esperienza con lucidità. Magari alcuni non riescono ad esprimere verbalmente i contenuti, oppure non sono a noi ben comprensibili. La tradizione (religiosa), in ogni caso, diventa indispensabile per questo cammino, diventa un orientamento, una bussola. Molti vengono da un'esperienza monastica comunitaria e la “portano” nell'eremitaggio, con un orario della giornata scandito tra preghiera e lavoro. Spesso hanno una figura di riferimento nella Chiesa, il vescovo o un suo delegato: riferiscono che è indispensabile avere qualcuno con cui parlare e con cui verificarsi. L'eremitaggio ha comunque una grande libertà interiore nel costruirsi, ciò che forse lo distanzia di più dall'esperienza monastica. Anche la creatività della persona fa la differenza nel tipo di ricerca».

Come si mantengono?

«Tutti si dedicano a un'attività, che diventa un lavoro (ad esempio pittura di icone, sculture di pietra per le chiese), e alla cura dell'orto. La Chiesa non dà soldi agli eremiti ma c'è molta attenzione da parte delle comunità che stanno loro attorno: spesso gli eremiti diventano guide spirituali e vengono per questo aiutati.

Come avete fatto a “scovarli”?

Ci siamo documentati prima di partire per il nostro viaggio di circa quattro mesi, abbiamo seguito alcuni suggerimenti e piste, anche di chi ci ha sostenuto con la campagna di crowdfunding. Se andava bene avevamo un numero di telefono, ma spesso avevamo indicazioni fragili, abbiamo camminato ore in zone impervie; qualche volta abbiamo seguito false piste. La ricerca è durata 4 mesi in inverno, in camper.

Chi è l'eremita? Che cosa dicono gli eremiti di se stessi?

Padre Giancarlo Bruni, una delle figure più carismatiche che abbiamo conosciuto, dice che sono le sentinelle: quelle figure che proteggono qualcosa di preziosissimo per l'uomo per poterlo donare nel momento in cui altre persone ricominceranno a cercarlo. Quando ci sarà nuovamente bisogno di ritornare a una vita più autentica, ci si potrà rivolgere a queste persone che hanno preservato con il loro sforzo e la loro fatica quel tipo di attitudine e di esperienza profonda. È strano a dirsi, ma quasi tutti hanno come vocazione il dedicarsi e occuparsi dell'altro. Certo, cercano di dare più peso alla qualità degli incontri che non alla quantità, a differenza nostra. Le persone che li cercano di solito trovano l'eremo aperto, alcuni hanno anche una stanza per ospitare. Spesso chi va a cercare gli eremiti troverà un'accoglienza calorosa».