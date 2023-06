Vodafone, accordo con CK Hutchinson per la fusione della rete mobile in Uk

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vodafone e CK Hutchison (gruppo che controlla l’operatore Three Uk) uniranno le loro operazioni nel Regno Unito, creando il più grande operatore di telefonia mobile del Paese. L’annuncio, con i dettagli, suggella un’operazione attesa dallo scorso autunno, quando i due gruppi hanno rivelato di essere in trattativa per l’operazione. Vodafone deterrà il 51% della società, Hutchison il restante 49%: alla guida ci sarà l’attuale capo di Vodafone Uk, Ahmed Essam, mentre il cfo di Three UK, Darren Purkis, assumerà lo stesso ruolo nel nuovo gruppo.

L’accordo, se approvato dalle autorità di regolamentazione, creerà un gruppo con un totale di 27 milioni di clienti mobili. In una nota congiunta i due gruppi hanno annunciato un investimento di 11 miliardi di sterline in 10 anni per creare «una delle reti 5G autonome più avanzate d’Europa, a pieno sostegno degli obiettivi del Governo del Regno Unito». Vodafone, impegnata in un grande piano di riorganizzazione, e CK Hutchison si aspettano che l’operazione si chiuda entro la fine del 2024.