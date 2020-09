Vodafone alleata a Dazn per crescere nella fibra con il calcio Sei mesi di servizio incluso per crescere in un mercato di cui ha il 16,5% di quota di Andrea Biondi

Sei mesi di servizio incluso per crescere in un mercato di cui ha il 16,5% di quota

Vodafone si allea con Dazn e cala il suo asso per aumentare la sua customer base nella fibra. Per farlo la compagnia telefonica guidata in Italia da Aldo Bisio punta la sua fiche sulla carta più pregiata, quel calcio live che ancora la fa da padrone quando si parla di audiovisivo. Nessuna comunicazione ancora, ma sul sito Vodafone si legge dell’offerta riservata a vecchi e nuovi clienti in fibra che fa leva su una partnership con Dazn, la piattaforma streaming che si è presentata ormai due anni fa in Italia come la “Netflix dello sport” offrendosi al grande pubblico con 3 partite della Serie A ogni settimana in esclusiva, la Serie B, la Liga spagnola, la Ligue 1 francese, oltre a MotoGP, Boxe e altro.

«Con la Giga Network Fibra e Vodafone TV non ti perdi neanche un gol: per te Now Tv Sport e Dazn, con 6 mesi di Dazn inclusi» si legge sul sito. Ecco la svolta: la Vodafone Tv ospiterà oltre a Now Tv (Sky) anche Dazn. E lo farà con un prezzo promozionale di 20 euro al mese per 6 mesi. Insomma un all in per puntare ad aumentare la sua customer base in banda ultralarga in un contesto in cui Vodafone, come dichiarato dalla stessa compagnia per i conti a marzo 2020, in Italia ha sulla rete fissa «3 milioni di clienti, di cui 2,9 milioni in banda larga in crescita del 4,9%» annuo. Stando ai dati Agcom Vodafone è seconda con quota di mercato del 16,5% (+0,3% su base annua), dietro al 42,8% di Tim (-0,1%) e davanti al 15% di Fastweb (in parità) e al 13,8% di Wind Tre (-0,3%).

Sulla Vodafone Tv come hub dei contenuti, con al suo interno le app di Netflix, Amazon Prime video e altre, la telco sta lavorando da tempo. La svolta sancita dall’accordo con Dazn fa leva sull’ospitare tutta la Serie A, che ancora rappresenta il prodotto più pregiato del live streaming. Anche Sky ha un’offerta bundle con Dazn. Quella di Vodafone Tv è però comparabile con l’altra piattaforma che pure fa da hub di contenuti e ospita fra le varie cose tutta la Serie A: Timvision. Il sito Sos Tariffe evidenzia come il prezzo sia «di 20 euro con uno sconto di 24,98 euro al mese, per il periodo promozionale, rispetto al costo dei singoli servizi. Terminato il periodo promozionale, il costo dell’offerta sarà di 29,99 Euro al mese». Dopo i sei mesi offerti da Vodafone, Dazn si rinnova quindi a 9,99 euro e il cliente può decidere se disdire o mantenerlo (pagando tutto in bolletta).

Insomma Dazn incluso, per lanciare la sfida all’incumbent sul mercato del fisso sull’asse contenuti-infrastruttura. Sul primo versante Vodafone ha acquisito Liberty Global con i suoi asset nell’Europa Centrale. Quanto al lato “infrastruttura” la telco è fra le società in accordo con Open Fiber per l’utilizzo della rete Ftth (quella che punta al Giga) della controllata di Enel e Cdp.

Tutto questo mentre, fra mille discussioni, avanza la prospettiva futura di una possibile rete unica “AccessCo” che nascerebbe sull’asse Tim-Open Fiber. Vodafone, anche attraverso il suo ceo global Nick Read, ha fatto sapere di essere contraria a quello che ritiene un ritorno al monopolio. Nel frattempo, a muoversi è il mercato. Con la sfida all’ultimo cliente.