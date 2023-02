Vodafone corre a Londra, Liberty Media entra nel capitale con quasi il 5%

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vodafone corre alla Borsa di Londra, dopo l'arrivo di un altro peso massimo nel suo azionariato. Il titolo del gruppo di tlc segna una delle migliori performance dell’indice Stoxx Europe 600. Vodafone ha notificato al mercato che la statunitense Liberty Global ha acquistato 1,35 miliardi di titoli, pari a una quota del 4,92% del capitale. «L’attuale quotazione del titolo Vodafone non riflette il valore sottostante a lungo termine delle sue attività operative, né le opportunità di consolidamento e di infrastrutture annunciate», ha indicato il ceo di Liberty, Mike Fries in un comunicato.

Il gruppo del magnate americano John Malone ha per altro precisato che «non intende cercare di essere rappresentato nel consiglio di amministrazione di Vodafone». Vodafone è in una fase non semplice, dopo anni di riorganizzazione. A dicembre ha annunciato le dimissioni a sorpresa del suo ceo Nick Read, sostituito da Margherita Della Valle. Il primo febbraio, dai dati sul fatturato del terzo trimestre 2023 è emerso un rallentamento in Europa, mentre l’Africa ha registrato una «performance resiliente». Nell’insieme le vendite sono calate dello 0,4% su base storica a 11,6 miliardi di euro. Da mesi per altro aumenta l'interesse di vari investitori di peso nei confronti di Vodafone. A maggio il gruppo Emirates Telecommunications Group Company (e&) è diventato il primo azionista e a dicembre ha aumentato la sua quota all’11%. Il miliardario francese Xavier Niel, patron di Free-iliad, a settembre ha annunciato di avere il 2,5% di Vodafone. Anche il fondo attivista Cevian Capital ha fatto un’incursione nel capitale del gruppo britannico lo scorso anno, salvo poi uscire, secondo quanto hanno riferito i media.