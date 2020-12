Vodafone-Disney e lo smartphone per bambini che piace ai genitori “controllanti” Vodafone e Disney hanno presentano il loro smartwatch per bambini “Neo” di Andrea Biondi

Uno smartwatch per bambini, realizzato con i personaggi più popolari di Disney, ma anche Pixar, Marvel, Star Wars, dotato di telecamera frontale (da 5 megapixel), tracker di attività e contapassi. E intanto i genitori restano connessi ai loro figli attraverso la Vodafone Smart App. “Neo”, lo smartwatch per bambini nato dalla collaborazione Vodafone e Disney arriverà nel 2021. E fra le varie cose, in fondo rappresenta l’emblema di una questione non rinviabile: il rapporto fra bambini e hi-tech.

Due aziende leader

L’inevitabile partecipazione di un segmento, quello dei minori, al mercato dei device connessi è il frame in cui si inserisce l’operazione che prende forma dalla collaborazione fra due aziende leader come Vodafone, per la parte tecnologica e Disney per quella “creativa”. È da qui che nasce lo smartwatch per bambini “Neo”, pensato per essere una prima esperienza digitale per i bambini in cui a rendere tutto più accattivante può essere proprio il mix fra “contenuto” – i bambini possono scegliere il proprio “aiutante” fra celebri personaggi quali Minnie, Elsa, Buzz Lightyear, Darth Vader, l'Avenger con l'armatura – e tecnologia.

La app «amica» dei genitori

I genitori in questo caso non hanno che da stare al gioco, rimanendo connessi con i propri figli interagendo con loro attraverso chiamate, chat ed emojis. A completare il quadro è la Vodafone Smart App, che consente a genitori e familiari il controllo totale dell'esperienza digitale del bambino. Il costo per Neo sarà di 199 euro, cui aggiungere i 4,99 euro mensili per la connessione.

Il fattore controllo

È sulla sicurezza che la collaborazione Vodafone-Disney gioca la sua scommessa. “Neo” è collegato allo smartphone del genitore tramite l’app Vodafone Smart e non dà accesso diretto a internet né ai social. Il genitore rimane quindi in contatto con il bambino tramite chiamate e chat, può visualizzare la posizione e gestire il tempo di utilizzo (quindi disattivarlo, ad esempio a scuola o in altri momenti). Può inoltre gestire e inserire fino a un massimo di nove contatti fidati e personalizzare le autorizzazioni. Sempre tramite app.

L’opportunità dell’IoT

Quella che insomma si presenta soprattutto alle telco – nella loro posizione privilegiata di fornitrici di soluzioni tecnologiche e connettività – è una grande sfida, ma anche una grande opportunità. Quanto a quest’ultima c’è tutto il mondo di ricavi e nuovo business legato agli oggetti connessi attraverso l’Internet delle cose. Che rappresenta un settore in enorme crescita, con 41 miliardi di dispositivi smart previsti entro il 2027 e un incremento annuo di diversi trilioni di euro, secondo Business Insider Intelligence. Il margine è ancora più rilevante per il consumer IoT, di cui si è meno soliti parlare rispetto all’IoT applicato al business ma che sta avanzando sempre più negli ultimi anni. Basti pensare ad esempio ai wearables, e proprio agli smartwatch. Gartner prevede che saranno acquistati 27 milioni di smartwatch a livello globale entro il 2021