Vodafone nomina Margherita Della Valle ad

Margherita Della Valle, che aveva assunto ad interim la guida di Vodafone group dopo l’uscita di Nick Read, è stata nominata group chief executive. «Il consiglio e io siamo rimasti colpiti dal suo ritmo e dalla sua risolutezza nell’iniziare la necessaria trasformazione di Vodafone - commenta Jean-François van Boxmeer, presidente del gruppo Vodafone -. Margherita ha il pieno supporto mio e del Consiglio per i suoi piani affinché Vodafone fornisca una migliore esperienza ai clienti, diventi un’azienda più semplice e acceleri la crescita».

Vodafone «per realizzare il suo potenziale, deve cambiare». È la prima dichiarazione di Margherita Della Valle dopo la nomina. Vodafone «ha una posizione unica in Europa e in Africa con solide relazioni con i clienti, reti e persone. Sappiamo di poter fare di meglio. Il mio obiettivo sarà migliorare il servizio per i nostri clienti, semplificare la nostra attività e crescere».

Oltre ad essere nominata group chief executive, Margherita Della Valle continuerà a lavorare anche come group chief financial officer fino a quando non sarà completata una ricerca esterna per un nuovo direttore finanziario.

Della Valle, 58 anni, dopo la laurea alla Bocconi in Discipline economiche e sociali nel 1988 Lavora per quattro anni all'ufficio studi e pianificazione strategica della Montedison, dove prepara analisi macro su mercati strategici per l'agroalimentare e per la chimica e dove stima ricadute e impatti degli accordi di libero mercato che segnano i primi anni Novanta, l'abbrivio del decennio aureo della globalizzazione. Quindi, diventa la matricola numero 25 di Omnitel, azienda che nel 2001 entra a far parte del gruppo britannico.

In Vodafone Margherita della Valle ha ricoperto ruoli diversi, dal marketing alla gestione clienti fino ad entrare in finance. Da allora scala i vertici del Gruppo Vodafone, ricoprendo il ruolo di cfo per Vodafone Italia dal 2004 al 2007, deputy chief financial officer del Gruppo Vodafone dal 2015 al 2018, fino a diventare nel 2018 cfo del gruppo in concomitanza con l’uscita da Vodafone del ceo Vittorio Colao sostituito dall’allora cfo Nick Read. Il 5 dicembre dello scorso anno arriva l’incarico ad interim per sostituire Nick Read. Incarico ora non più a interim.