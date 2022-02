Vodafone rifiuta offerta Iliad e Apax per attività in Italia

A stretto giro è arrivata la nota di Iliad, in cui il gruppo che fa capo a Xavier Niel e che in Italia ha una branch guidata dall’ad Benedetto Levi, «prende atto del rifiuto da parte di Vodafone dell'offerta da 11,25 miliardi di euro per Vodafone Italia. L'offerta corrispondeva a un premio molto elevato per Vodafone Italia, era in contanti al 100%, avrebbe potuto beneficiare di un forte sostegno finanziario da parte di una delle prime 3 banche europee per l'intero importo e di un partner finanziario». Inoltre, continua la nota, l'offerta era in linea con «la volontà del management di Vodafone di consolidamento in Italia nell'interesse degli azionisti».