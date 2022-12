Vodafone ripensa il lavoro agile: negli uffici 3 giorni da remoto a settimana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vodafone ripensa lo smart working confermando una tendenza che si sta affermando in sempre più aziende. E cioè quella di aumentare le giornate di lavoro da remoto. La società di telecomunicazioni ha infatti firmato con i sindacati (Slc, Fistel, Uilcom, Ugl Telecomunicazioni) un accordo che prevede per i white collar 2 giorni di lavoro in sede e 3 giorni da remoto alla settimana. Per chi invece lavora nel customer care i giorni in sede saranno 3, mentre quelli da remoto 2, con 6 giorni aggiuntivi a scelta nel corso della vigenza dell’accordo.

L’accordo entrerà in vigiore il prossimo 6 febbraio e la sua sperimentazione durerà un anno. Le parti hanno condiviso anche un aumento della flessibilità per tutti i lavoratori, con giornate aggiuntive di smart working per le emergenze, dall’allerta rossa allo sciopero mezzi pubblici. Ma anche per il sabato e la domenica e a ridosso di ponti e festività. Flessibilità ulteriori tuteleranno genitori e categorie fragili. Ai lavoratori andrà anche una una tantum di 250 euro in beni e servizi di welfare.